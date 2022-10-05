中院法官「未審卻判」連闖2關 法界：台中高分院應調查

台中地院被最高法院抓包參與審理與最後判決的陪席法官是不同人。（資料照）

2022/10/05 22:49

〔記者吳政峰／台北報導〕台中地院審理一起性侵案，參加審理與最後判決的法官竟是不同人，台中高分院也沒察覺異狀，直到最高法院才被揪出錯誤，撤銷發回。案件爆發後，驚動司法院，中院已於3日啟動自律委員會調查，一名法院院長認為，台中高分院沒發現一審出包，逕予維持，亦應自我調查有無疏失。

該名院長表示，這是明顯的基本原則程序重大瑕疵，一審中院本應啟動自律程序，但負責覆審的二審台中高分院，沒發現該錯誤，亦有問題，理論上也應該啟動自律委員會調查，不宜置身事外。

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他指出，上級審在看下級審的判決，一般只會看筆錄內容，較少注意審理的法官與判決的法官是否為同一人，但若全案卷宗量不多，大多數的上級審還是會看到這部分。他強調，這不是行政違失，而是審理違失，且無法補正，才會被最高法院撤銷發回，中院與中高分院應同步啟動調查，以杜悠悠之口，讓當事人心服口服。

一名最高法院法官說明，「刑事訴訟法」第292條規定「審判期日，應由參與之法官始終出庭；如有更易者，應更新審判程序。參與審判期日前準備程序之法官有更易者，毋庸更新其程序」，簡言之，就是案件在準備程序期間，因尚未進入實質審理，合議庭成員變動無須更新程序，但若已經進入到交互詰問、證據提示、論告等實體審理程序時，基於「法官法定」原則，如果要更換法官，必須更新程序，也就是前已進行的程序需重來一遍。

他舉例，三人組成的合議庭，其中一名陪席法官在交互詰問時請假，請另名法官代班，則該次庭訊必須諭知更新，把之前的程序重跑一遍；而後，原本請假的法官若欲於下一次庭期返回崗位上班，合議庭必須再次諭知更新程序，才會符合刑訴法的規定。

他認為，我國二審雖屬覆審制，但多數時候均採續審制，故本案違失一審應負較大責任，二審的嚴重程度不一定達到啟動自律的情況，不過，年底在進行職務評定（打考績）時，可能會列入審判長與受命法官的評核因子，至於陪席法官因多屬於聽訟，可責性相對較低。

中院1日被媒體問到此事時表示，陳法官一直都是本案的陪席法官，確有參與審理，只是在最後一個庭期請假，改由彭法官代理開庭與簽名，後續製作筆錄未注意到此事，因而出現錯誤。未來收到中高分院發回的案件後，將以電腦重新分案，由其他合議庭審理，中院也會檢討改進，避免類似情形再度發生。

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