10/5 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/10/05 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月5日）開獎的第111000238期今彩539開出1注，每注可得800萬元，由高雄市前鎮區康定路46巷1號「金壹彩券行」開出；第111000238期雙贏彩摃龜。

第111000238期今彩539中獎號碼為「01、07、20、22、37」，頭獎1注，可得800萬元；貳獎共166注中獎，每注可得2萬元；參獎共6442注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1786注中獎，每注可得50元。

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第111000238期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、08、10、13、16、17、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共130注中獎，每注可得500元；肆獎共1437注中獎，每注可得100元。

第111000238期39樂合彩中獎號碼為「01、07、20、22、37」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共193注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3175注中獎，每注可得1500元。

第111000235期3星彩中獎號碼為「905」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000235期4星彩中獎號碼為「4614」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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