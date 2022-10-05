以人頭領助理費緩刑罰230萬 彰化議員賴清美喊委曲：絕無貪汙

彰化縣議員賴清美說，她絕沒把助理費放自己口袋。（資料照）

2022/10/05 20:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣議員賴清美2012年到2019年間利用人頭請領助理費，再轉給實際有從事助理工作的2名助理，詐領助理費527萬多元，彰化地院今天依使公務員登載不實罪判刑1年，緩刑4年，罰230萬元。賴清美得知判決後說，她沒貪汙，也沒把助理費放自己口袋。

判決書指出，賴清美在犯案期間共雇請楊姓、孫姓、曾姓等3名助理，除了楊女是公費助理，孫姓、曾姓助理因在外積欠債務，怕助理薪資被追債，因此請賴清美將兩人助理薪資改匯入吳姓、蔡姓人頭助理帳戶中，領出現金後再轉交給轉交給孫姓、曾姓助理。

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吳姓人頭助理因受賴清美幫助，欠賴清美人情，於是應她的要求提供人頭作公費助理；而蔡姓人頭助理平常會到服務打掃和發放文宣。

楊姓公費助理從2012年到2019年期間匯入吳、蔡的助理費、節慶獎金、年終獎金等共527萬多元，再領出現金交給賴清美，再轉支付孫、曾，及服務處相關支用。

法官認為，賴清美等人以人頭請領助理費，足生損害於彰化縣議會對於補助議員公費助理費用管理、稅捐稽徵機關核課稅捐之正確性，依使公務員登載不實罪，將賴清美判刑1年，經認罪協商，獲緩刑4年，並應向公庫支付230萬元；楊姓助理判刑8月，並應向公庫支付30萬元；吳姓、蔡姓、王姓均判刑4月，均應向公庫支付10萬元，5人均獲緩刑。

賴清美得知判決結果後說，有犯罪就是要處罰，「那是歷史共業」，她一時心軟，因2名助理在外欠債，如果薪水入帳，欠人債就會被扣走，她把補助費也都全用在助理上，絕沒貪汙，只是登載不實，她也有很多委曲。她絕沒把助理費放自己口袋，她絕不是十惡不赦的人。

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