獨家》兆豐金前董座蔡友才判賠5000萬 延長限制出境8月

兆豐銀行紐約分行被美國認定涉及洗錢案重罰57億元，兆豐金提告求償，高等法院判前董事長蔡友才（中）賠5000萬元訊後蔡友才步出法庭，高院刑事庭另認為蔡友才有逃亡之虞，裁定延長出境、出海8個月。（資料照，記者羅沛德攝）

2022/10/05 17:16

〔記者楊國文／台北報導〕前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信，導致兆豐銀行被美國裁罰57億元，台北地院僅依偽造文書罪輕判蔡友才9月、共犯王起梆3月徒刑，檢方已上訴；至於兆豐金民事求償57億元，高等法院昨（4日）改判蔡友才應賠償5000萬元；高等法院刑事庭認定蔡、王涉嫌證交法、銀行法的特別背信等罪均為7年徒刑以上重罪，「若成罪，未來刑責可能甚重」，且均有高度逃亡可能，裁定蔡2人自10月19日起延長限制出境、出海8個月。

蔡友才被控背信等案，台北地院前年依2個偽造文書罪，各判決4月、6月徒刑，應執行9月徒刑，可易科罰金，王起梆則被依使公務員登載不實罪判刑3月，其餘被訴違反銀行法、金融控股公司法、證券交易法特別背信罪均判無罪。檢方不服，上訴高等法院審理中。

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由於蔡友才、王起梆兩人遭限制出境、出海，將於10月18日屆滿，高院日前傳訊蔡友才、王起梆出庭，蔡等人仍否認犯行，辯稱自2016年遭偵查、起訴及審理至今，均配合司法程序，從2016年8月23日被限制出境起，已6年多時間，不符合比例原則，蔡強調已具保5千萬元，並覓得2位有相當資力者提供2億元擔保，並限制住居在其住處，已可確保能到庭接受審判及執行，絕不可能逃亡。

不過，高等法院審理認為，檢方指控蔡、王2人涉嫌證交法、銀行法、金融控股公司法、洗錢防制法的「掩飾隱匿自己重大犯罪所得罪」、偽造文書等多罪，其中，證交法、銀行法、金融控股公司法的特別背信罪都是最輕本刑7年以上的重罪，且相關罪行如果成罪，「未來刑責可能甚重」。

而且，蔡、王2人都有相當資力和商業人脈，也有外國護照，且王在審理中認有在國外生活經驗，子女亦在國外生活，另依檢方起訴書所載犯罪事實，蔡、王在外成立公司，並匯款至海外帳戶的情形，均可認定蔡、王比起一般人出境後有較強滯留海外不歸的能力和資源，而有潛逃國外規避審判及刑罰的可能性甚高，因此均有亡之虞，因此裁定2人自10月19日起，延長限制出境、出海8個月，可抗告。

兆豐銀被美裁罰新台幣57億元案，昨有重要進展。兆豐銀紐約分行６年前因違反美國反洗錢防制法等規定，遭美裁罰1億8千萬美元及我國金管會裁罰新台幣1千萬元，兆豐銀行認為是前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿過失造成，對2人求償57億多元，台北地院認為無法證明兆豐銀行被裁罰和蔡2人有因果關係，判決兆豐銀行敗訴，上訴後，高等法院昨逆轉改判蔡友才有明顯過失，須賠償5千萬元。可上訴。

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