惡男性侵女同學16歲妹妹 被判入獄還要賠100萬

20歲江男性侵女同學的16歲胞妹，被判刑3年8月確定應入獄，高等法院今再判他應賠償100萬元確定。（記者楊國文攝）

2022/10/05 16:47

〔記者楊國文／台北報導〕江姓男子在4年前查知女同學和16歲妹妹同住，深夜竟佯稱要找女同學，被害少女雖告知「我姊已經睡了」，江男竟性侵少女，被害人受害後身心受創、失學，還罹患「創傷後壓力症候群」症狀，最高法院今年7月依強制性交罪判江3年8月徒刑定讞，少女並對江求償，高等法院今判江應賠償100萬元確定。

判決指出，現年24歲的江男和被害少女的姊姊是同學，並知悉姊妹2人住在父母為她們在新北市購買的房子。

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2018年11月15日深夜11時，當時20歲的江男開車到姊妹倆的住處外，年僅16歲的被害人聽到其飼養的狗吠聲而外出查看，江男佯稱要找她姊姊，少女雖告知「我姊姊已經睡了」，但江堅持有事要找她姊姊，入屋後，江竟將她性侵得逞。事後，被害少女在父母陪同下對江男提告。

江男否認犯行，辯說當天是被害人在晚間9時用她胞姊電話打給他，表示她姊姊有事要找他，他才開車前往，到達後只看到少女站在屋外，而且她告知其胞姊已入睡，他就離去，整個過程待不到10分鐘。

但被害少女指證歷歷，而檢方對江男進行測謊，測試結果江對有無性侵少女等關鍵問題出現說謊反應，但委任律師主張並無證據能力。

士林地院、高等法院審理均認為，依據測謊結果、被害少女證詞、及她事後不敢再去事發的房子，甚至連待在家中都害怕，還出現恐懼及自責情緒，時常自責對父母說對不起、做惡夢、人際關係退縮，罹患創傷後壓力症候群症狀，且無誣陷江男可能，認定江犯行明確，均依強制性交罪判刑3年8月徒刑。上訴後，最高法院駁回定讞。

民事部分，士林地院判江男應賠償100萬元。江不服判決，提起上訴，高等法院認為判決適當，今駁回上訴，全案確定。

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