婦人已被騙100萬還要再匯105萬 警員與行員聯手擋下

蔡姓婦人（左2）已被假「外甥」騙走100萬元，昨又要去銀行匯款，幸好被行員與警員聯手攔阻。（記者林嘉東翻攝）

2022/10/05 16:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓婦人接獲「外甥」來電借錢，透過ATM、臨櫃方式小額轉帳，累計已匯款100萬元給他，昨對方又來電借錢，這次開口借105萬；蔡婦臨櫃又要匯款，被行員、警員聯手攔阻，才知被騙，蔡婦連忙道謝：「還好保住了105萬元！」

基隆市警一分局忠二路派出所昨接獲轄內某銀行行員報案稱，有民眾要匯鉅款，可能遇到詐騙。警員蔡佳勳、郭豐銘趕抵瞭解，52歲經商多年的蔡姓婦人，自稱日前接到外甥透過手機通訊軟體LINE打給她說，他的公司經營失利，需要錢周轉5萬元，等公司收到欠款就還。

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蔡婦不疑有他，透過ATM轉帳5萬元，後來對方經常來電向蔡婦周轉借錢，前後十餘次，蔡婦陸續已匯款100萬到其指定的3個帳戶。「外甥」昨又稱還需要105萬元周轉，蔡婦又跑到銀行臨櫃打算要匯款。行員擔心她受騙，通知警方協助。

蔡員立即告知蔡婦：「這是詐團慣用伎倆！」當下查證對方提供的帳戶，發現已被列為警示帳戶，顯見已有其他被害人被騙。

蔡婦去電外甥查證，才知對方這幾天根本沒打電話給她；蔡婦這才恍然大悟，遇到詐騙集團。蔡婦表示，還好有警方及行員及時攔阻，才保住她的105萬元。

一分局忠二路派出所長張峻盛呼籲，詐團經常假裝親人佯稱需錢孔急，被害人往往情急之下，信以為真，因此建議民眾匯款前，一定要跟親人查證，避免落入詐騙陷阱。若對此類詐騙手法有任何疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蔡姓婦人（左2）已被假「外甥」騙走100萬元，昨又要到銀行匯款105萬，幸好被行員、警員聯手攔阻。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局忠二路派出所警員蔡佳勳（右）、郭豐銘與銀行行員聯手攔阻蔡姓婦人匯款。（記者林嘉東攝）

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