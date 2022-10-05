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    首頁　>　社會

    暴力討債集團也斜槓 多角化經營出入開雙B、戴勞力士

    警方在大樹區某廠房查獲詐欺機房，並逮捕陸姓主嫌等5人。（讀者提供）

    警方在大樹區某廠房查獲詐欺機房，並逮捕陸姓主嫌等5人。（讀者提供）

    2022/10/05 14:07

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕25歲陸姓男子為首的暴力討債集團以亂槍打鳥方式隨機傳送借貸訊息，提供被害人借貸服務，當被害人還不出錢時，不但被毆打，甚至連名下的銀行帳戶也被陸男等人拿去給詐欺集團使用，斜槓多角化的經營模式，讓他們一行人出入開1A2B名車、手載勞士力，高市刑大和刑事局南打一舉破獲，陸等5人被檢方聲押獲准。

    高市刑大指出，日前5、6月間追查詐騙集團金流時，發現陸姓男子和旗下成員曾以幫人美化金融信用名義，收走他人銀行帳戶，後來有詐欺受騙人匯款進入帳戶後，轉被幾經轉手不知流落何方。

    警方循線追查，查出陸男等人先以亂槍打鳥方式隨機傳送借貸訊息，提供被害人借貸服務，期間被害人若還不出款項，就會被毆打或沿街發放自製討債廣告單方式，逼迫被害人還錢。

    陸男等人更斜槓多角化經營詐騙機房，將借款人的帳戶作為多層轉帳用途，集團成員年紀輕輕才20多歲，出入就以雙B和奧迪名車代步，手載勞士力，被害人逾20人，高市刑大和南打見時跡成熟報請雄檢指揮，一舉在大樹區某廠房逮捕陸男等五人。

    陸等人被捕後否認涉案，並立即找律師到場陪同偵訊，但因相關事證明確，警方訊後依詐欺及違反洗錢防制法、組織犯罪條例等罪他們移送雄檢，檢方複訊後聲押獲准。

    陸男等人的名車也被警方查扣。（讀者提供）

    陸男等人的名車也被警方查扣。（讀者提供）

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