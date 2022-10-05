小S代言iROO出包 創辦人涉商品標示及驗資不實300萬交保

小S曾替iROO站台，出席世大運儀典人員服飾發表會。（資料照）

2022/10/05 11:47

〔記者錢利忠／台北報導〕曾找藝人小S擔任「全球品牌大使」的台灣女裝品牌iROO，推出號稱採用獨特抗菌消臭技術，有防飛沫、抗UV，防曬系數UPF50+等功能的繽紛衣，卻遭檢舉防曬係數未達標，且該公司先前增資，另涉及驗資不實；台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站發動搜索，今凌晨依違反公司法、詐欺等罪諭令該公司創辦人劉本謙300萬元交保、劉姓股東10萬元交保。

關於UPF（Ultraviolet Protection Factor）紫外線防護係數，應用於測量衣物防護紫外線穿透能力，數值愈高代表防紫外線的效果愈明顯，衣物的UPF係數若低於15，則不具有防曬功能，需大於30才能取得防曬認證，係數大於50的衣物則可阻擋98%的紫外線。

請繼續往下閱讀...

iROO官網曾描述該公司的企業社會責任，指重視疫情的防護，企劃具有防護力且輕薄、便利、具機能性並符合全家日常生活必備的「衣口罩繽紛衣」，時尚並兼顧防護，另介紹繽紛衣有類光療技術，高科技養膚，防飛沫防風，有感防曬UPF50+防曬面罩隨時抗黑。

不過，檢調卻接獲民眾檢舉，指該品牌推出的繽紛衣，防曬係數與官網所描述的不符，UPF係數疑似未達50，質疑商品標示不實；此外，該公司先前曾辦理增資，事後卻匯出增資款項，另涉及驗資不實；為此，檢調昨發動首波搜索，並約談該品牌創辦人劉本謙等人。

小S代言及站台多年的iROO，經營版圖涵蓋台灣及新加坡，曾替世大運設計儀典人員的服裝，不過該品牌的設計也曾衍生爭議，2017年被法國精品浪凡（Lanvin）控告抄襲，指iROO涉嫌盜用浪凡的經典手繪人像塗鴉，印製在服裝上，惹上著作權官司。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法