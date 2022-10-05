台大教授李篤中3度違法參與中國科研挨罰30萬 判決撤罰原因曝

李篤中第3度違法進行中國科研，挨罰30萬元，但北院認為，教育部並未針對他前兩次違法行為進行裁罰，第3次卻「加重」裁罰並不恰當，判決撤銷。（資料照）

2022/10/05 11:36

〔記者溫于德／台北報導〕台灣大學化工系終身特聘教授李篤中未經教育部許可，第三度主持中國地區大學科研計畫，被教育部依違反《兩岸人民關係條例》裁罰30萬元，李不服提告，台北地院行政訴訟庭指李男確實應該受罰，但教育部並未針對他前2次違法行為進行裁罰，第3次卻「加重」裁罰並不恰當，判決撤銷。可上訴。

判決指，李篤中2016年至2019年以中國哈爾濱大學名義，主持中國國家自然科學基金委員會研究計畫，但國家自然科學基金委員會是陸委會所公告的中國地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體名單，教育部因而認定他未經許可參與合作進行科研計畫。

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教育部指出，李篤中多次違反《兩岸人民關係條例》，對公共利益影響嚴重，裁罰30萬元。

但李篤中認為，哈爾濱大學陳川博士未經同意擅自使用他的名義，經他請陳川具名提供澄清文件，國家自然科學基金委員已撤下他的姓名，教育部卻仍對他裁罰，並未善盡政府機關保護國民的責任，提告請求撤罰。

北院指出，姑且不論陳川是否以李篤中的名義申請研究項目，根據陳川的書面說明內容與國家自然科學基金委員的網頁列印資料，可知哈爾濱大學確實以李篤中為研究項目負責人，因此，李篤中確實未經許可參加中國科研計畫，已違反兩岸人民關係條例。

不過，李篤中早在2009年至2011年、2012年至2015，曾兩度違法主持國家自然科學基金委員會2項研究計畫，教育部並未作成任何裁罰，卻就2016年至2019年的第3次違法行為加重裁罰30萬元，並不恰當，判決撤銷。

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