社會局要查虐童 托嬰中心卻說監視器壞了...這下慘了

台北地院行政訴訟庭。（資料照）

2022/10/05 10:18

〔記者溫于德／台北報導〕台北市某托嬰中心去年發生托育人員對兒童不當對待事件，社會局為保障兒童照顧品質，要求另一家由相同負責人經營的托嬰中心提供監視器畫面，另家托嬰中心卻以監視器硬碟損壞為由，並未提供，事後被社會局裁罰12萬元。台北地院行政訴訟庭認為社會局裁罰沒有問題，駁回另家托嬰中心請求撤罰的提告。可上訴。

全案源於社會局經通報，調閱某托嬰中心去年8月13日至9月11日監視器錄影畫面，發現該托嬰中心托育人員不當對待兒童，並考量負責人同時經營另家托嬰中心，為保障兒童照顧品質，要另家托嬰中心也提供監視器畫面。

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但另家托嬰中心告訴社會局，去年11月26日備份監視器時因無法撥放，緊急通知廠商27日進行檢修，發現硬碟損壞，當晚立刻更換新硬碟，至於舊硬碟已資源回收。

社會局認為，另家托嬰中心若發現監視器設備故障，應依「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」規定．進行定期修復，否則屬於規避調查；至於托嬰中心後來雖又提到「舊硬碟已丟至資源回收，並檢附場廠商檢修證明」，無法掩飾其逾期未檢修導致社會局無法進行調查，故依兒少法開罰12萬元。

另家托嬰中心不服，提起行政訴訟請求撤罰。北院認為，另家托嬰中心應依「利用辦法」規定，進行修復或將故障舊硬碟妥善保存，卻恣意將舊硬碟丟棄回收能，並造成社會局無從調查另家托嬰中心托育人員對兒童是否有不當對待，且社會局裁罰12萬元並未違反比例原則，駁回另家托嬰中心的請求。

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