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    北捷每月計有高達14人迷途 家有高齡或失智者應作好防護機制

    捷警隊照顧失智迷途的老人。（記者劉慶侯翻攝）

    捷警隊照顧失智迷途的老人。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/10/05 09:00

    〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北捷運警察隊統計，捷運系統今年1月至9月共救助、受理走失（年老失智）民眾計有124件，等於每月約有近14人受困捷運系統，無法找到回家的路。警方呼籲民眾注意家中老人出行安全，並作好註記姓名和住址等防護機制。

    捷運警察隊是日前擔服守望勤務時，接獲通報捷運雙連站內疑似有失智老人不知所措，經警到場了解，老翁於捷運站內來回遊蕩，熱心民眾察覺後通知站務人員及警方協助。但老翁疑似患有失智，對於警方詢問均無法明確回答。

    警方查看對方隨身物品，僅有敬老卡、現金、鑰匙，警方只得先行將對方帶回候勤室照護，同時利用警政系統查詢出身份，最後再協請轄區警方協助聯繫家屬，才得知老翁因剛經歷中風治療，近期身體狀況不穩定，家屬最後趕到隊部將老翁接回。

    捷警隊表示，民眾舉凡家中有高齡失智老人者，外出時請儘量陪伴，並請記得隨身佩帶名牌、身分證明文件或電話號碼，以便即時提供聯絡資訊迅速協尋家屬。

    警方表示，民眾亦可至直轄縣市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，以便日後有發生類似狀況時，警方可在第一時間確認走失者身分，讓迷途者安全返家。

    捷警隊呼籲家中有老人或失智者，應先作好防護機制。（記者劉慶侯翻攝）

    捷警隊呼籲家中有老人或失智者，應先作好防護機制。（記者劉慶侯翻攝）

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