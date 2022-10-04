嘉義賄選案被告8成逾50歲 嘉檢結合小蜜蜂車隊深入巷弄反賄

嘉檢加強反賄選宣傳，結合小蜜蜂車隊深入巷弄反賄選。（嘉檢提供）

2022/10/04 19:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕11月26日舉辦地方公職人員選舉，嘉義地檢署今舉辦「齊心反賄，揪你作伙」反賄選活動，會中提到，2018年查賄成果統計，8成以上的賄選案被告為50歲以上民眾，考量該年齡層使用網路、多媒體的能力薄弱，且大多深居簡出，嘉檢結合反賄選小蜜蜂車隊，深入鄰里巷弄宣傳，呼籲民眾響應「反賄抵家，嘉家反賄」。

今天活動，除台南高分檢檢察長朱家崎、嘉義地檢署檢察長張曉雯出席，嘉義縣市警、調、廉、移民署等機關首長、代表也到場。

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張曉雯說，嘉義地檢署已經查獲並起訴全國第一件違反選罷法案件，目前羈押1名參選人、交保6人，分案偵辦中的有85件，未來將持續全力查察賄選；為加強宣導反賄選，自製拍攝全國第一部由涉嫌賄選案件的真人真事訪談影片，並結合「脊髓損傷協會放送頭車隊」反賄選宣導。

她也強調，查賄就是最好的反賄選宣導，在選舉倒數第53天，所有團隊將齊心一致，用盡洪荒之力打擊各項不法，以確保選舉的公平、公正的進行。

朱家崎致詞呼籲民眾，不要出賣自己的選票，天下沒有白吃的午餐，參選人樁腳扮演耶誕老公公撒錢換選票，後遺症很嚴重，期盼選民謹慎選出有能有賢有才的人替大家服務。

嘉義地檢署今舉辦「齊心反賄，揪你作伙」反賄選活動。（嘉義地檢署提供）

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