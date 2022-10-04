色情養生館又開張被檢舉多次 警逮人、起出用過保險套

新北市永和區林森路某按摩店暗藏春色，今年4月才被取締，遭民眾多次檢舉，2日凌晨持票前往查緝，在店內查扣用過的保險套及盈利款項，並帶回在場6人。（記者闕敬倫翻攝）

2022/10/04 17:12

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府警察局永和分局日前獲報，林森路某按摩店暗藏春色，今年4月才被取締，近日卻故態復萌，遭民眾多次檢舉，警方長期蒐證發現確有不少尋芳客，2日凌晨持票前往查緝，在店內查扣2個用過的保險套及盈利款項2萬餘元，並帶回在場6人，警詢後分依妨害風化及社維法送辦。

永和警分局近日接獲民眾多次檢舉，稱轄內林森路品皇SPA時尚會館有提供色情服務，並指該店越籍女子在油壓按摩後，會主動詢問是否要做加值服務，包含打手槍、全套性交易等。

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警方成立專案小組展開調查、蒐證，發現該店營業時間長，開店直到清早，夜間不斷有客人出入，且消費時間長短不一，研判應屬色情按摩店無誤。

待蒐證完備後，警方向新北地方法院聲請搜索票獲准，派出所所長率名6名員警前往查緝，2日凌晨零時到現場查扣24個未使用保險套、2個已使用保險套，營業所得新台幣28900元，並拘提1名客人、4名小姐、1位現場負責人等，後續均上銬帶返偵辦。

警方調查，在場人士分別為負責人49歲陳男、59歲客人王男、33歲小姐阮女、42歲小姐阮女、43歲小姐阮女、32歲小姐金女，他們對賣淫、性交易一事百口莫辯，全案詢後將負責人依刑法妨害風化罪移送，客人及小姐則依社會秩序維護法裁罰。

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