國道當格鬥場！互按喇叭不爽 2男國五蘇澳交流道上演全武行

國5蘇澳交流道發生行車糾紛，遊覽車駕駛（左）與持鋁棒的小客車駕駛（右）下車互嗆。（圖由讀者提供）

2022/10/04 16:35

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國道5號蘇澳交流道發生一起遊覽車與小客車行車糾紛，2車駕駛停車後，直接在高速公路車道上演全武行，造成南下大塞車，讓用路人相當傻眼，目擊者嘲諷2名打架男子把國道當成格鬥場，太誇張了。

昨天中午12點多，國5蘇澳交流道南下出口附近，一輛遊覽車與小客車疑似互按喇叭埋下導火線，雙方駕駛把車停在車道下車理論，穿著短褲的小客車駕駛持鋁棒向前興師問罪，遊覽車駕駛穿藍色上衣，身形相當魁梧，2人無視後方來車在車道上吵起來。

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之後，雙方爆發肢體衝突，小客車短褲男持鋁棒作勢攻擊，遊覽車藍衣男搶下鋁棒倒打對方，短褲男頭部被K倒退幾步，手扶在路過車輛引擎蓋上，看起來有點狼狽，打鬥過程被目擊者拍下來。

事發當時，蘇澳交流道南下嚴重塞車，國九隊接獲坪林行控中心通報，派巡邏車察看，警方到場未發現交通事故，循線查出2名駕駛在車道上大打出手所致，發生行車糾紛的遊覽車與小客車已駛離現場。

警方表示，無故將車子停在國道，可依違反道路交通管理處罰條例第33條處3000到6000元罰鍰，此案是否涉及公共危險罪，將通知當事人到案說明進一步釐清。

遊覽車駕駛（左）與小客車駕駛爆發肢體衝突。（圖由讀者提供）

事發當時，蘇澳交流道南下車道大塞車。（圖由讀者提供）

雙方直接在高速公路上幹架，讓其他用路人相當傻眼。（圖由讀者提供）

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