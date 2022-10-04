護理之家照護員忙著滑手機 83分鐘未查嬰兒溢奶釀死被訴

盧姓嬰兒照護員顧滑手機，長達83分鐘未查嬰兒溢奶釀死，士林地檢署依過失致死罪嫌將她起訴。（資料照）

2022/10/04 15:54

〔記者溫于德／台北報導〕台北市士林區一家產後護理之家盧姓嬰兒照護員，2019年值小夜班負責照顧出生不久的鍾姓嬰兒，卻長達83分鐘未查看嬰兒，期間還長達30分鐘使用手機處理私事，無法即時發現嬰兒溢奶，經送醫，嬰兒仍不幸身亡，士林地檢署今依過失致死罪嫌起訴盧員。

起訴指出，鍾姓嬰兒的父母是在2019年1月15日與產後護理之家簽約，隔月嬰兒出生後，母親與嬰兒入住，由護理之家照提供場所並照顧嬰兒。

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2019年3月6日晚間6時15分，母親餵奶完畢把嬰兒放回嬰兒室，當時由盧員當班負責照顧，也因嬰兒出生患有新生兒口瘡，盧員隨即把嬰兒推進獨立隔間觀察室，但盧員停留約6分鐘後，從晚間6時22分起未再回到嬰兒室查看，直到晚間7時45分才重回嬰兒室，期間長達83分鐘人不在嬰兒室。

此時，盧員發現嬰兒唇周發紺、無呼吸心跳，緊急將嬰兒送往新光醫院急救，後再轉至板橋國泰醫院、國防醫學院三軍總醫院治療後，2019年12月6日仍因新生兒時期溢奶、併發肺炎，進而敗血性休克併發多重器官衰竭身亡。

盧員在檢察官偵訊時承認犯行，檢察官另經現場履勘護理之家發現，觀察室設有透明外窗，人員可從外面查看內部情形，護理台的監視器同樣可以見到觀察室內嬰兒情況。

但盧員當下在處理私事，並未多加巡視嬰兒，因此，盧員不是因為業務繁重、配置人力不足或無專業能力處理嬰兒溢奶，才無法妥善照顧嬰兒，檢方因而依過失致死罪嫌將她起訴。

至於同樣挨告的負責人、護理長與其他護理師等6人，檢察官無法認定與嬰兒之死有因果關係，給予不起訴。

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