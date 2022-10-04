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    中市模範公務員向廠商「揩油」3輛車私用 不認罪被判8年

    林川瑜（圖中）曾獲台中市政府「模範公務員」，卻向廠商要求提供免費車輛私用，台中地院認為他否認犯行、未見反省而重判8年。（取自臉書水利大臺中，記者張瑞楨翻攝）

    林川瑜（圖中）曾獲台中市政府「模範公務員」，卻向廠商要求提供免費車輛私用，台中地院認為他否認犯行、未見反省而重判8年。（取自臉書水利大臺中，記者張瑞楨翻攝）

    2022/10/04 14:10

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府水利局前污水工程科長林川瑜，趁著經辦工程機會，2012年間開口向承包廠商「揩油」，要求提供免費轎車，供他出遊、接送小孩等私用，廠商先後提供3輛車給他，台中地院審理時，林男辯稱「公私混用」，他沒有因使用汽車，而給廠商放水，這是「慣例」，法官卻認為，不論林男開車至何處，都觸犯職務上之行為收受不正利益罪，且林男否認犯罪、未見反省，判處徒刑8年，犯罪所得23萬餘元沒收，可上訴。

    林川瑜（40歲）頗年輕就擔任科長，擔任雨水下水道工程正工程司之職時，曾獲得模範公務員獎，昔日長官得知他涉嫌貪污，曾說「他是人才，工作認真且相當專業，卻因免費轎車代步的區區小利而涉入官司，真是可惜了」。

    判決書指出，林男擔任台中市政府水利局的污水工程科科長期間，承辦「台中市10期重劃區（第三、四標）用戶接管工程」，此工程由廠商於2017年7月以近750萬得標，林男同年月11日，向張姓負責人開口，要求提供轎車供他使用，張男擔心拒絕林男，可能會被刁難，當天斥資買1輛日產LIVINA轎車，之後又租2輛豐田小轎車，陸續交給林男使用，還提供中油公司的「車隊卡」給林男加免費汽油。

    林男至2019年7月下旬，使用汽車時間，約2年時間的油耗、停車費、ETC高速公路通行費、違規罰鍰、維修費、牌照稅與燃料費等，共23萬1322元，全由承包廠商負擔，台中地檢署偵辦時，林男雖坦承犯行，願繳回不當利益，卻又改口否認犯罪，還宣稱由廠商提供車子，是公務機關的「慣例」，檢方依貪污治罪條例起訴，並聲明法院「無減輕其刑之餘地」。

    林男則宣稱，「無任何對價關係」，他並未因使用汽車而對廠商放水，他將車輛作為公務車使用，只是圖一時方便而「公私混用」。

    法官不接受上述辯詞，認為林男身為科長，是具有法定職務權限的公務員，本應奉公守法，廉潔自持，以為下屬表率，竟不思廉潔自持、遵循法令，私下主動要求廠商提供車子供他個人使用，還由廠商負擔各種費用，觸犯職務上之行為收受不正利益罪，嚴重危害國家法益，犯罪後仍否認犯罪，未見反省，判處徒刑8年，可上訴。

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