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    首頁　>　社會

    色男趁聚餐偷摸美女同事大腿、鼠蹊部 女證人稱全程目擊

    蔡姓男子趁公司聚會頻繁偷摸女同事大腿、鼠蹊部隱私處，高等法院依性騷擾防治法判他拘役30天，得易科罰金3萬元定讞。（記者楊國文攝）

    蔡姓男子趁公司聚會頻繁偷摸女同事大腿、鼠蹊部隱私處，高等法院依性騷擾防治法判他拘役30天，得易科罰金3萬元定讞。（記者楊國文攝）

    2022/10/04 12:49

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市蔡姓男子去年在同事聚會時，數度將手放在美女同事的大腿上、或大腿靠近鼠蹊部隱私處，裝做沒事，不久，他趁講話時，又偷摸她的手，性騷擾得逞，被害人不甘受辱提告，指控蔡男偷摸她大腿等處至少有5至10次，蔡否認犯行，還指控被害人向他索取高額賠償金，但被害人的女同事證稱全程目擊，蔡還對她搭肩；高等法院依性騷擾防治法判蔡拘役30天，得易科罰金3萬元定讞。

    判決指出，蔡男和被害女子共10多名同事，去年1月16日晚上9時參加聚會，席間，蔡男趁和被害人緊鄰而坐的機會，多次將手放在她的大腿上、或大腿靠近鼠蹊部隱私處，每次歷時3至5秒，有時候蔡趁講話時，又伸出鹹豬手偷摸她的手。

    被害人告知女同事此事，女同事表示她目擊整個經過，並鼓勵被害人一定要提告。被害人將此事告知公司副總，副總告知，蔡會向她道歉，不久，蔡僅傳一個「SORRY」貼圖給她，她事後到精神科就診，被診斷出罹患創傷後壓力症候群，並認為蔡無悔意控告他。

    蔡應訊指稱，當天聚會被害人坐在他隔壁，期間2人一直保持良好互動，否認碰到她的身體或手，強調他是冤枉的，並指控被害人從去年2月起向她索取高額賠償金，「我不願對未做的事負擔賠償金」，此案是她要索不成才對她提告。

    不過，高等法院認為被害人說詞一致，並無誣陷可能，另綜合女同事證稱全程目擊、蔡傳道歉貼圖等事證，認定蔡性騷擾事證明確，判拘役30天，得易科罰金3萬元定讞。

    據指出，被害人提告後不久，已斷然離職。

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