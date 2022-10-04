放款34萬拒簽本票還噴辣椒水 警逮4煞行李箱都是刀械

警方逮獲4煞，起回贓款及整車刀械、槍彈。（警方提供）

2022/10/04 11:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓、蘇姓男子今天凌晨拿34萬元現金給張男、林女情侶，因情侶檔收錢後拒簽本票，還將現金交給一旁陳姓、曾姓兩名男子後逃逸，警方趕抵，以車追人，3小時後攔獲兩車4嫌，赫見其中一車行李箱都是刀械、起回贓款，全案依詐欺、傷害罪嫌送辦。

警方調查，同為21歲的張男、林女情侶檔向25歲陳姓、34歲蘇男借貸34萬元，陳、蘇兩人今天凌晨一時許在板橋南雅南路一段交給情侶檔，因情侶檔拒簽本票，張男向陳、蘇兩男噴灑辣椒水，並將現金拿給一旁的21歲陳、曾兩男後，隨即分駕兩車逃逸。

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板橋派出所獲報過濾調閱監視器，掌握嫌犯特徵、車輛，通知張、林情侶檔到案，清晨4時30分許在中正、公館街口，攔獲陳、曾兩嫌駕駛的租賃車，在行李廂赫見西瓜刀、鋼珠槍、大型藍波刀、開山刀、辣椒水、鋁棒、折疊刀、手指虎等刀械，全案釐清後，依詐欺、傷害等罪送辦。

據了解，張、林情侶檔疑積欠陳、曾兩人債務，向放款的陳男、蘇男借貸後，轉手還錢，疑認為錢給了陳、曾，不願意簽本票還錢，搞出這場鬧劇，全案依法送辦，續追其餘犯行。

警方逮獲4煞，起回贓款及整車刀械、槍彈。（警方提供）

警方逮獲4煞。（警方提供）

警方逮獲4煞，起回贓款及整車刀械、槍彈。（警方提供）

警方起回贓款及整車刀械、槍彈。（警方提供）

警方逮獲4煞，起回贓款及整車刀械、槍彈。（警方提供）

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