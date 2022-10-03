殺前妻後拿房屋權狀貼臉、左右手各塞5千 詭異狠夫判15年半

陳姓男子因離婚後財產分配不均、要求復合未果，竟持水果刀及菜刀瘋狂殺死前妻後，把房屋建物權狀貼在死者臉上，還在她左右手各塞5千元現金，隨即委託律師報警自首。（資料照）

2022/10/03 15:39

〔記者王定傳／新北報導〕62歲陳姓男子，離婚後認為財產分配不均、以及要求復合未果，竟持雙刀殺死林姓前妻，把房屋建物權狀貼在林女臉上，雙手還各塞5千元現金，新北地院審酌他犯後自首可減刑，但斥責他見被害人奄奄一息時猶未罷手，行兇手段殘忍，依殺人罪，判刑15年6月徒刑，可上訴。

警方調查，從事砂輪推銷退休的陳男個性暴燥，與林女育有一女，一家原本同住新北市鶯歌區，2人去年8月離婚後，林女把她鶯歌的另一間房子讓陳男住，且不時幫他準備三餐。

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但陳男不思感謝，常打電話騷擾「如果不讓我回去住，妳就走著瞧」，去年9月10日上午8時許，2人因財產分配和復合問題爭吵，陳男用水果刀刺殺林女腿部，刀柄彎曲斷裂，又換菜刀和另一把水果刀瘋狂砍、刺，切斷頸靜脈及頸動脈並傷及氣管、頸椎，在林女休克瀕臨死亡之際，仍不罷手，拿菜刀及木頭持續攻擊，最終導致林女因出血性休克死亡。

陳男把血衣丟在林女遺體上，將案發房屋權狀貼在林女臉上，並在她左右手掌各塞5千元現金，隨後才委請律師報警自首；據悉，陳男曾向辦案人員表示，塞錢是讓她到陰間有錢可花，不要回來找他，權狀貼臉是因為他辛苦半輩子，只賺到這間房子，但前妻不肯歸還，才以這種方式表達不滿。

檢方認為，陳男犯案後細心故布疑陣，並找律師自首，偵訊時對答如流，鉅細靡遺描述過程，他雖然自首，但警方抵達現場時，卻無端拖延，阻止警方進入現場，警詢時也未反省失序行為，未念及前妻對他一再忍讓和提供食宿的苦心，只因她不願過戶房產，就痛下殺手，手段殘忍、令人髮指，供詞仍將責任都推給死者，毫無悔悟之心，建請法官從重量刑。

合議庭審酌陳男自首，遂依刑法第62條規定，減輕其刑；但斥責他所為造成被害人生命法益無法回復，並致家屬永別傷痛，且他持隨手可得的刀具與木頭持續攻擊，見被害人奄奄一息時猶未罷手，行兇手段殘忍，犯後雖自白犯罪，並稱後悔，卻推說是自己有精神疾病所致，未深切檢討，迄亦未得家屬諒解，判刑15年6月，可上訴。

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