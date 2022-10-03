台北女子圖鑑消防版 新北發爾麵小林青霞吸引話題

新北消防發爾麵今天推出台北女子圖鑑消防版，女主角酷似年輕時林青霞，吸引網友目光、留言。（消防提供）

2022/10/03 14:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕近來台北女子圖鑑熱播，新北消防發爾麵也搭上熱潮，由南投北上的女消防員推出「消防女子圖鑑」海報，由於女主角酷似林青霞，吸引不少粉絲留言，紛紛跪求本尊IG平台帳號。

新北消防發爾麵「消防女子圖鑑」中，近來PO出一張充滿自信的女消防員照片，文中帶出「一個從南投山上到新北發展的女子，在職場上挑戰不斷，還要面對愛情的酸甜苦辣。她與同事肉粽壓路機、青梅竹馬煮泡麵、閨蜜王子麵，4個人組成「發爾麵南投幫」，在彼此堅定友情互相扶持下，持續闖蕩消防職場20年…」。

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新北市消防粉專－新北消防發爾麵今天PO出「消防女子圖鑑」，採用與台北女子圖鑑相似的宣傳海報，一名穿著消防制服，酷似年輕時林青霞的正妹大步行走，任風拂起她秀髮，英姿煥發。

粉專內文中不忘介紹，這名從南投到新北發展女子，於職場上挑戰不斷，還要面對愛情的酸甜苦辣，與同事肉粽壓路機、青梅竹馬煮泡麵、閨蜜王子麵共同組成「發爾麵南投幫」，在彼此堅定的友情互相扶持，持續闖蕩消防職場廿年，文末強調「歷經救災救護挑戰，描繪她從業以來的成長歷程」，因全篇風格與台北女子圖鑑的劇透接近，吸引網友目光，短短幾小時便有200餘名網友留言。

新北市消防局說，因小編不願透露女消防員身分，目前本尊身分仍未曝光，不排除近期會在猛男年曆發表時，以秘密嘉賓身份現身，增加媒體曝光度，提升單位形象。

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