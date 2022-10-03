兒子當車手出事了 父卻說：兒子不懂，是朋友揪去

台北地院。（資料照）

2022/10/03 12:23

〔記者溫于德／台北報導〕16歲少年加入詐騙集團擔任車手，去年當面向被害人收取135萬元，事後遭被害人提告求償，但少年父親卻說，兒子只有分到5000元，且「兒子不懂，是被朋友揪去」，台北地院指少年犯案時已可知事情對錯，必須須負起賠償，判父子應連帶賠償135萬元。可上訴。

判決指，少年父母已經離異，由父親單獨取得監護權；去年12月2日，詐騙集團向被害人謊稱其健保卡被鎖卡停用，並涉嫌竊盜，也有不法贓款將匯入被害人銀行帳戶，因此，檢察官命被害人須提領帳戶內款項給公證人員作為資金財產公證。

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被害人誤信後前往ATM提款，詐騙集團隨即指派少年前往取款，並假扮成政府官員「王先生」，當面向被害人收下135萬元；詐騙集團後來再以LINE傳送「台灣士林地方法院檢察署政務科偵查卷宗」安撫被害人。

被害人事後驚覺受騙，報警處理，嘉義少年法庭裁定少年交付保護管束並勞動服務。

被害人另提起民事求償，主張自己受有135萬元損害，少年不但要負起責任，身為法定代理人的少年父親也要連帶負責。

少年父親說兒子有去拿這筆錢，兒子在少年法庭也有承認，但兒子只有分到5000元，況且，「兒子也不懂，是被朋友揪去作車手」，現在兒子已經找到工作，穩定工作中，也向法院定期報到。

北院認為，少年犯案時已經16歲，可知事情對錯，也知道出事後應該與父親一同負起連帶賠償責任，且被害人本來就可以對詐騙集團中其中一人或數人、全員提告求償，至於少年實際拿到多少，不在法院考量範圍，判少年與父親應連帶賠償135萬元。

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