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    國寶總裁朱國榮炒股不同案卻遇同法官 聲請迴避最終結果曝

    國寶總裁朱國榮涉龍邦炒股案。（資料照）

    國寶總裁朱國榮涉龍邦炒股案。（資料照）

    2022/10/03 12:34

    〔記者溫于德／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮被控利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票（前案），台北地院承審法官紀凱峰依違反證券交易法判他15年徒刑；朱又因內線交易台壽保股票、操作龍邦股價（後案），遭北院判刑12年4月，上訴後，由調升高等法院的紀峰凱負責承審，但朱認為紀對他已有定見，聲請法官迴避，被高院駁回，經抗告，仍被最高法院駁回確定。

    朱國榮主張，他於2011年至2016年就同一檔龍邦國際股票的單一買賣行為，經檢察官拆分成6段期間，先後提起公訴，先後繫屬分案至北院，前案由時任北院法官紀凱峰負責審理、宣判，後案上訴高院後，仍分案由已經調升的紀負責承審。

    朱國榮認為，紀凱峰在前案已對他有所定見，更將前案當作教材在公開場合多次發表，已違反法官不語的誡命，以及無罪推定原則，因此，難以期待紀在高院承審後案時會公平審判，聲請法官迴避。

    高院合議庭指出，朱國榮涉嫌內線交易，經北院分別判決在案，其前後犯罪時間、共犯等均不同，而紀凱峰既然非同一案在不同審級參與審判，就沒有刑事訴訟法中應迴避事由。

    合議庭也說，紀凱峰擔任講座的對象均為法官、法官助理、檢察官、檢察事務官、律師、習法學生等法律人士，且內容大多是紀就審理金融案件時，所遇到的法律爭點進行論述，內容甚豐，並非單純就朱國榮涉案部分專門進行評論，主觀上並沒有對朱有任何偏見或刻意偏頗。

    合議庭更強調，在司法合議民主制度下，法官均有表達法律見解的機會，故駁回朱國榮的聲請。最高法院駁回朱的抗告確定。

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