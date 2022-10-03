網約少女矇眼性愛偷拍還脅迫、外流 渣軍人遭法辦

方姓男子當兵時約炮少女網友偷拍性愛影像、還以影片要脅女方並傳給其他網友散布，台南地院法官合併判方男4年徒刑。示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2022/10/03 00:39

〔記者王俊忠／台南報導〕方姓男子於2019年當兵時結識1名年僅14歲的少女網友小莓，兩人見過面，並在2020年夏天約到台南永康1家飯店嘿咻，男方要少女戴眼罩做愛並趁機暗中錄下與少女性愛影片。方男以性愛影片脅迫少女再跟他約炮或拍裸體影像給他，但少女不從；其後，方男竟把少女性愛影片傳給其他網友，不久網路就流傳此不堪影片。台南地院依兒少性剝削防制條例3罪合併判方4年刑。

判決指出，方男於2019年7、8月間透過交友軟體「探探」結識年僅14歲的小莓，兩人在臉書與LINE互加好友、同時相互追蹤IG，也曾見過2、3次面。

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時值2020年夏季某日，小莓尚未滿16歲；方男還在服兵役，他騎機車載女方到台南永康區1家飯店休息，在房內，方要求小莓戴上眼罩與頸鍊，他再跟女方口愛、性交。但方男利用小莓矇眼之際，拿手機暗中拍下他與小莓的性愛過程並存檔，少女完全不知情自己被不肖男伴拍下性愛影像。

到2021年3月下旬，方男再傳訊約炮尚未成年的小莓，但被女方拒絕，方男對女方恫嚇稱「如不跟他做愛或不傳裸體猥褻影像給他」，就把她的性愛影片上網與眾人及其男友分享，小莓才知先前遭方男偷拍性愛影片，不過女方仍拒與方男見面，也未傳裸體影像給對方。

2021年5月之後，方男另結識身分不詳的網友，他竟把小莓的性愛影片傳給該網友。後來，小莓的友人在某些人的IG限時動態與貼文發現疑是小莓矇上眼罩與人性愛的影像截圖及小莓生活照檔案，小莓赫然得知自己性愛影像遭到外流、向113婦幼專線求助及報警，警方查出方男涉案並由檢方偵結起訴。

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