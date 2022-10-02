物檢被嫌動作慢竟「亮刀」 女獄官不滿處分提訴遭駁回

任職桃園女監的陳姓女管理員，不滿在物檢室值勤時被長官認為動作慢，恐延誤收容人權益要求加速，竟亮刀作勢自戕還大喊「你要逼死我嗎」、「我腳痛」等語，因此被考績會處分記申誡。（資料照）

2022/10/02 21:53

〔記者許國楨／台中報導〕任職桃園女監的陳姓女管理員，不滿在物檢室值勤時被長官認為動作慢，恐延誤收容人權益要求加速，竟亮刀作勢自戕還大喊「你要逼死我嗎」、「我腳痛」等語，因此被考績會處分記申誡，陳女不服提復審遭駁回，再提行政訴訟，法官認為陳女確實言行失檢駁回訴請，可上訴。

判決指出，陳女2018年考上監所管理員，隔年7月間分發到桃園女子監獄任職，去年1月21日上午，陳女在物檢室執勤，負責檢查受刑人親友送來的物品及菜餚，但因陳女過去值勤時，常有物檢效率遲延，導致收容人無法在午餐、晚餐前收到親友菜餚、物品，當天情況依舊，李姓戒護科長與另名管理員於是入室幫忙，要求陳女「加快速度」。

請繼續往下閱讀...

陳女因車禍腳傷回稱「不要再逼我了，我腳痛」等語，李則回稱「動作要快，不然拍照存證、依法處理」，陳女則拿著物檢用菜刀，置於左手腕高分貝回嗆「你要逼死我嗎，我就快不來」等語，李等人好言相勸，陳女未再堅持，手腕僅出現兩道微紅痕跡。

桃園女監事後以陳女持刀作勢自戕要脅，事後還向他人展示照片影響機關聲譽為由，處以申誡2次處分，陳女提出復審，經公務人員保障暨培訓委員會審理後，認為全案證人擔任考績會成員，未依法迴避，程序有瑕疵，撤銷處分，桃園女監重新審理後，仍決議記申誡2次，但陳女已在同年7月間調任台中女子監獄，函請台中女監依職權發布。

台中女監召開考績會後，認為陳女當時經歷母喪、車禍、腳疾等狀況，身心處於壓迫狀態，案發時無法理性面對，事後急於抒發情感，實屬其罪難容，其情可憫，依規記申誡一次，陳女抗辯並提起行政訴訟說，當時是桃園女監密集施壓、不當管理，並無持刀要脅長官，亦無蓄意誤導他人，擴大事端，影響機關聲譽意圖，

台中高等行政法院法官認為，陳女身為公務員，依法忠於職務、服從命令，不得有驕恣貪惰等足以損失名譽之行為，但她對於主管要加速物檢，竟持刀作勢自殘藉以要脅長官不得再對她指示，已違反公務員的義務，自有言行失檢之處，與是否車禍腳痛無關，因此認定處分並無不當，駁回陳女訴請，可上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法