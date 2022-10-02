為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超商客人見茶葉蛋鍋滷汁快乾 拿自己杯倒入水遭店家求償百萬

    超商客人見茶葉蛋鍋滷汁快乾拿自己的杯子倒入水，店家怕疫情或遇千面人超商求償百萬，法官只判賠600元。（資料照）

    超商客人見茶葉蛋鍋滷汁快乾拿自己的杯子倒入水，店家怕疫情或遇千面人超商求償百萬，法官只判賠600元。（資料照）

    2022/10/02 14:42

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名李姓男子見超商茶葉蛋鍋滷汁快乾，隨手拿自己的馬克杯裝熱水倒入鍋內，被店員發現制止，因當時疫情嚴峻，只好倒摔整鍋茶葉蛋，由於現場有多名顧客撞見，店家認為商譽受損，包含茶葉蛋600元在內，向李求償100萬600元，高雄地院認為不同於以往「千面人」事件，也沒有賣給消費者這鍋蛋，商譽並未受損，僅判賠600元。

    判決書指出，去年5月疫情期間，被告李姓男子走進超商，發現茶葉蛋鍋滷汁快乾了，隨手把自己的馬克杯裝入熱水，再倒進鍋內，店員見狀制止，店員表示不知李男的杯子是否乾淨，加上疫情嚴峻，店員回報店家後，將整鍋茶葉蛋倒掉，60顆茶葉蛋損失600元。

    店家表示不知李男的杯子是否潔淨，而且又有顧客目睹整個經過，恐影響店譽，甚至以後都對茶葉蛋心生疑慮，才提告求償100萬元商譽損失，以及600元茶葉蛋損失；被告喊冤，表示是見鍋內發現茶葉蛋滷汁快乾了，才拿杯子裝熱水倒進去鍋裡，也當場向店家認錯。

    法官認為李男當時是在大庭廣眾之下倒水，並非如「千面人」事件中，是偷偷在飲料中注入毒液，再放入貨架，兩者明顯不同，況且店員發現立刻制止，並將茶葉蛋倒掉報銷，並未賣給消費者，在場的顧客也做證店員處置得宜，故認定未造成超商商譽受損，判李男需賠償店家600元，全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    怪怪的！ 茶葉蛋原價150 「特價」金額讓網友都笑了
    2022/08/22 23:48

    怪怪的！ 茶葉蛋原價150 「特價」金額讓網友都笑了
    茶葉蛋微波爆炸超悲劇 網友曝「加熱秘訣」
    2022/05/09 17:30

    茶葉蛋微波爆炸超悲劇 網友曝「加熱秘訣」

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    女店員偷吃2顆茶葉蛋判刑3個月惹議 二審仍判有罪但「免刑」
    2022/03/23 13:05

    女店員偷吃2顆茶葉蛋判刑3個月惹議 二審仍判有罪但「免刑」
    健康網》鬧蛋荒卻好想吃蛋？ 營養師大推8款外食雞蛋料理
    2022/02/09 06:31

    健康網》鬧蛋荒卻好想吃蛋？ 營養師大推8款外食雞蛋料理
    桃園縱火男模仿千面人 牛奶盒戳針孔恐嚇超商索賠
    2021/09/27 15:17

    桃園縱火男模仿千面人 牛奶盒戳針孔恐嚇超商索賠
    疫情下找商機！ 超商重新開賣茶葉蛋、地瓜 祭這1招加強防疫
    2021/06/13 12:25

    疫情下找商機！ 超商重新開賣茶葉蛋、地瓜 祭這1招加強防疫
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播