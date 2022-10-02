超商客人見茶葉蛋鍋滷汁快乾 拿自己杯倒入水遭店家求償百萬

超商客人見茶葉蛋鍋滷汁快乾拿自己的杯子倒入水，店家怕疫情或遇千面人超商求償百萬，法官只判賠600元。（資料照）

2022/10/02 14:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名李姓男子見超商茶葉蛋鍋滷汁快乾，隨手拿自己的馬克杯裝熱水倒入鍋內，被店員發現制止，因當時疫情嚴峻，只好倒摔整鍋茶葉蛋，由於現場有多名顧客撞見，店家認為商譽受損，包含茶葉蛋600元在內，向李求償100萬600元，高雄地院認為不同於以往「千面人」事件，也沒有賣給消費者這鍋蛋，商譽並未受損，僅判賠600元。

判決書指出，去年5月疫情期間，被告李姓男子走進超商，發現茶葉蛋鍋滷汁快乾了，隨手把自己的馬克杯裝入熱水，再倒進鍋內，店員見狀制止，店員表示不知李男的杯子是否乾淨，加上疫情嚴峻，店員回報店家後，將整鍋茶葉蛋倒掉，60顆茶葉蛋損失600元。

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店家表示不知李男的杯子是否潔淨，而且又有顧客目睹整個經過，恐影響店譽，甚至以後都對茶葉蛋心生疑慮，才提告求償100萬元商譽損失，以及600元茶葉蛋損失；被告喊冤，表示是見鍋內發現茶葉蛋滷汁快乾了，才拿杯子裝熱水倒進去鍋裡，也當場向店家認錯。

法官認為李男當時是在大庭廣眾之下倒水，並非如「千面人」事件中，是偷偷在飲料中注入毒液，再放入貨架，兩者明顯不同，況且店員發現立刻制止，並將茶葉蛋倒掉報銷，並未賣給消費者，在場的顧客也做證店員處置得宜，故認定未造成超商商譽受損，判李男需賠償店家600元，全案可上訴。

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