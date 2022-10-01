你查我我就查你！路人看車禍被警盤查 法官認不符合「依法調查」

林姓男子湊熱鬧圍觀車禍竟被員警盤查身分還移送法辦，法官認為不符「依法調查」，判不罰。圖為高雄市警局。（資料照）

2022/10/01 12:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子湊熱鬧看車禍，員警認為他不是當事人勸他離開，林男認為員警態度不好，要求記錄員警編號，員警不爽，反查林男身分，還嗆「你可以查我，為什麼我不能查你」，雙方爆衝突後，林男被強押上警車帶回警所，訊後依違反社維法送辦，但法官認為警方「依法調查」的動作不符盤查要件，判林男不罰。

判決指出，今年6月24日晚間9點半，鳳山警分局員警處理一起車禍事故時，林男站在旁邊湊熱鬧圍觀，當時林男是站在馬路中央，被員警勸離到路邊停車格後，員警等車禍處理到一個段落，上前詢問林男是否為車禍當事人，但林男否認，員警便叫他離開。

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林男認為員警態度不佳，問他員警編號，員警不爽，反查林男身分，還嗆他「你憑什麼查我，我問你一句就好（台語），你可以查我，為什麼我不能查你」，林男拒絕配合盤查，與員警爆發肢體衝突，被強行押上警車帶回警所。

員警訊後依違反社維法「警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實之陳述或拒絕陳述者」及「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」兩罪送辦。

鳳山簡易庭審理時，法官根據員警提供的密錄器，認為沒有明確事實證明林男阻擾員警執行公務，員警盤查林男身分不符合「依法調查」要件；員警指控林男攻擊在場另名女警的部分，密錄器也沒有錄到該畫面，因此認定員警舉證不足，判林男不罰，可上訴。

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