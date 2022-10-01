獨家》大貨車運將毒駕國道衝對向 害死科技公司老闆判4年

盧男駕駛大貨車於國道1號苗栗銅鑼北上路段失控衝入對向車道，造成當時開著賓士轎車南下的科技公司老闆57歲涂姓男子來不及反應撞上而死亡。（記者彭健禮翻攝）

2022/10/01 10:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號苗栗銅鑼路段，去年初發生北上大貨車失控衝入對向車道，造成當時開著賓士轎車南下的科技公司老闆57歲涂姓男子來不及反應撞上而死亡；大貨車駕駛41歲盧姓男子沒有酒駕，稱因精神不濟釀禍，但檢警調查發現盧男曾於肇事前3天內吸食安非他命毒品，苗栗地方法院依據醫學鑑定、研究報告，認定盧男肇事當時受毒品藥效影響，已無法安全駕駛，依毒駕致人於死，處4年徒刑。

盧男於去年1月10日凌晨，駕駛大貨車從台中前往桃園，凌晨3點許行經國道1號北上138公里苗栗銅鑼路段，失控衝撞中央分隔島，大貨車身卡在分隔島上、車頭則衝入對向車道，造成當時開著價值400萬元賓士車行駛南下內線車道的涂男來不及反應，直接撞上。

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涂男受困在嚴重變形的車內，經消防員搶救出時，已無生命跡象，送醫搶救回天乏術。警方調查，盧男、涂男都沒有酒駕，盧男則稱因精神不濟、恍神而釀禍。

不過，檢警調查，盧男於2014年迄今有多次施用二級毒品安非他命的前科紀錄，經警方於當天晚間8點半許徵得盧男同意採尿送驗，結果發現盧男於採尿時起回溯96小時內有施用安非他命毒品，檢方依法將盧男提起公訴。

盧男辯稱，他去年1月7月晚間8點許，友人帶他參加烤肉聚會，烤肉時他酒醉了，有看到現場有人施用安非他命，但他沒有用，可能是在旁邊吸到煙霧。

但盧男尿液檢體檢出的基安非他命濃度高達10072ng/mL，是判定為甲基安非他命陽性閾值500ng/ml之20倍多；法官依據醫學鑑定、研究報告認為，若以二手煙中可能存在之低劑量甲基安非他命，盧男尿液中應不致檢驗出如此高濃度之甲基安非他命，遑論盧男所稱吸入二手煙之時間距本案驗尿時已逾3日，因此不採信盧男辯詞，且判定盧男肇事時的精神狀態受毒品藥效影響，已致不能安全駕駛。

且法官認定，盧男因毒駕肇事導致涂男死亡有因果關係，而盧男也明知施用毒品後，會影響其行車駕駛能力，且客觀上應可預見施用毒品後駕車若發生交通事故，可能導致他人死亡或重傷害之結果，自應對被害人死亡之加重結果負責，依毒駕致人於死，判處盧男4年徒刑。全案可上訴。

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盧男駕駛大貨車於國道1號苗栗銅鑼北上路段失控衝入對向車道，造成當時開著賓士轎車南下的科技公司老闆57歲涂姓男子來不及反應撞上而死亡。（記者彭健禮翻攝）

北上的大貨車失控衝撞中央分隔島，身卡在分隔島上、車頭則衝入對向南下車道。（記者彭健禮翻攝）

價值400萬元的賓士車撞成廢鐵。（記者彭健禮翻攝）

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