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    首頁　>　社會

    獨家》男辱罵員警判刑定讞 警局上腳鐐判國賠

    陳男與警衝突被上腳鐐請求國賠，高雄高分院判決屏東縣警察局敗訴。（記者鮑建信攝）

    陳男與警衝突被上腳鐐請求國賠，高雄高分院判決屏東縣警察局敗訴。（記者鮑建信攝）

    2022/10/01 00:11

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東陳姓男子闖紅燈與員警起衝突，涉嫌飆罵「流氓」被罪判刑定讞，但警員將他帶回派出所上腳鐐，高雄高分院認定執法過當，判決縣警察局國賠20000元定讞。

    據了解，2019年10月5日下午2點47分，陳男騎機車途經屏東市復興、光復路交岔路口，闖紅燈被攔查時，他認為員警違規執法，為維護自身權益，以手機攝錄影蒐證遭制止後，涉嫌辱罵警員「流氓」，員警現行犯當場逮捕，依妨害公務罪移送法辦，被判刑4月定讞，可易科罰金，但他認為警方押解過程中執法過當，請求國家賠償。

    陳男指出，留置民族派出所期間，情緒並未失控暴怒，配合偵辦過程，又無逃脫行為，警員卻使用手銬、腳鐐限制其人身自由，導致手腳受傷，要求賠償精神撫慰金和醫藥費等共60萬元。

    屏東縣警局指出，陳以近距離拍攝警員，已侵害對方人格權，逾越維護其權益所必要，經勸導後仍持續拍攝，口頭及揮手制止，沒有侵害其自由，逮捕過程也合乎規定，並無不法。

    1、2審法官開庭調查，陳在派出所情緒趨平穩，也無拒捕或脫逃的客觀行為，並已上手銬，警方卻另上腳鐐，認定違反比例原則有過失，判決警察局應賠償20000元比較合理。

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