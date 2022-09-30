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    首頁　>　社會

    金門校園伸魔爪？ 代課男師遭控對女學生摟腰、摸背、抓手

    金門有校園傳出性騷擾事件，正由校方調查中，縣府相關單位密切關注發展。（記者吳正庭攝）

    金門有校園傳出性騷擾事件，正由校方調查中，縣府相關單位密切關注發展。（記者吳正庭攝）

    2022/09/30 22:13

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門1所學校傳出有代課男老師，涉嫌對女學生作出摟腰、摸背、抓手等毛手毛腳的騷擾行為，甚至對去電關切者放話要「揪輸贏」；對此，該名被指涉男老師的友人表示，男師否認有前述行為；該校校長說，已受理檢舉並完成校安通報，除了正籌組專案小組進行調查，校方將於下週1召開性平委員會，討論該師是否適合繼續任教？校方同步對疑遭騷擾女學生展開輔導。

    臉書「靠北金門」貼出1則爆料，指某校1名男老師，利用課堂師生關係，濫用職權對女學生進行毛手毛腳的騷擾行為，包括摟腰、摸背、抓手等，導致女學生心生恐懼；且聽女學生表示，受害者不只她1人。令人質疑，教師不是應該為人師表嗎？

    爆料指出，經透過關係撥打該男老師電話，男老師竟嗆聲揚言要「揪輸贏」，懷疑這是一位老師該有的行為嗎？

    被指控的男老師友人表示，男老師否認有不當行為，將前往警局備案，不排除對不實指控者提出妨害名譽的告訴。

    該校校長表示，男老師為代課老師，學生今天已提出檢舉，校方後續將依相關法令進行開會、調查等程序，一定會維護學生權益並依法規妥善處理，若查證屬實，一定究辦。

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