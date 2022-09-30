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    三峽公車亭偷拍狼專拍裙底風光7年多 被害女子破百人

    黃男持樹葉假意清潔，實為擴大髒污面積。（記者徐聖倫翻攝）

    黃男持樹葉假意清潔，實為擴大髒污面積。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/30 21:37

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽區學勤路公車站座椅被潑灑不明液體，導致等車乘客沒法坐著，經調閱監視器，竟發現原來是1名偷拍狼刻意弄髒座椅不讓人坐，好偷拍站著等車的女子裙下風光，而他已犯案約7年有餘，警方粗估被害女子破百人，並依法將偷拍狼送辦。

    據了解，49歲黃姓男子為三峽本地人，黃男從事保全工作對監視器材多有接觸，於是他藉由相關知識自製偷拍器材，過去7年黃男不少公車站都偷拍過，另外還有人行道邊也是黃男選擇偷拍的場所。

    警方表示，黃男是前科累累的偷拍狼，近日又故態復萌，今年8月初，三峽警分局北大派出所接獲多起惡意弄髒公車站座椅的報案，造成民眾候車只能站著不能坐著，警方調閱監視器發現黃男除了惡意潑灑飲料在椅子上，還假意用樹葉擦拭椅子，試圖擴大髒污面積，好讓所有候車人都不能坐下。

    接著黃男手持自拍棒出在公車站，自拍棒頂端裝設針孔，黃男趁年輕女子都在注意公車時，將鏡頭對準裙底偷拍底褲。警方調閱監視器鎖定黃男住處，並在筆記型電腦、隨身硬碟、手機內搜出上萬張裙底風光影片、照片，警方連人帶證物一併扣回。

    黃男見事跡敗露，且監視器畫面證據確鑿，黃男只能承認犯案。訊後，警方依妨害秘密罪嫌，將黃男移送法辦。

    黃男持自拍棒偷拍等公車妙齡女，犯案過程被監視器錄下。（記者徐聖倫翻攝）

    黃男持自拍棒偷拍等公車妙齡女，犯案過程被監視器錄下。（記者徐聖倫翻攝）

    公車站座椅被黃男弄髒，使得等車的人只能站著等車，以此製造偷拍機會。（記者徐聖倫翻攝）

    公車站座椅被黃男弄髒，使得等車的人只能站著等車，以此製造偷拍機會。（記者徐聖倫翻攝）

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