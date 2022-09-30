林秉樞一審判2年10個月 律師：視法官論述再決定上訴

林秉樞在一審答辯遭判有罪，林秉樞委任律師陳頂新庭後受訪表示，會視法官論述再決定是否上訴。（記者王藝菘攝）

2022/09/30 19:25

〔記者闕敬倫、王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，發現林除了傷害、強制、拘禁等行為外，還涉逼偷拍，並指示女秘書上網誹謗、恐嚇高嘉瑜，冒用高的名義四處發文，甚至造假銀行交易明細炫富，新北地檢署1月依傷害等8罪起訴林嫌，並請求從重量刑，新北地院合議庭今日下午判處林嫌2年10月徒刑。對此，林秉樞委任律師陳頂新庭後受訪表示，林秉樞在一審答辯遭判有罪，會視法官論述再決定是否上訴。

林秉樞今日因確診未出庭聆判，立委高嘉瑜及其委任律師李永裕也都沒出庭，2人今下午4點半在立法院中興大樓一樓大廳對判決做出回應，高嘉瑜受訪一度哽咽，直言判決過輕，沒有讓被告得到應有的懲罰，「我完全不能接受，絕對會上訴」。

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檢方認為，林嫌所為對於被害人身心、名譽、隱私都造成巨大的傷害，毫不尊重被害人身體隱私，亦不尊重被害人的人格尊嚴，行為惡劣，且否認大部分犯行，犯後態度實屬不佳，建議法院從重量刑，並具體求刑至少3年。

新北地院合議庭今下午認定，檢方起訴事實、罪名幾乎全都成立，今日判處林嫌2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，2年2月刑期得易科罰金78萬元，全案可上訴。

林秉樞委任律師陳頂新今下午出庭後受訪表示，當事人林秉樞對自己被宣判非常在意，也非常關心，宣判前已經對他分析，審判長提到因本案牽涉到的犯罪事實較多，各自有對犯罪答辯的方向，遭判有罪的部分可能須進一步看到法官的論述，才比較好做評論，還有決定是否要上訴。

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