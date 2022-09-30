已婚美甲師和人夫搞婚外情 硬抝遭性侵、患「斯德哥爾摩症候群」

已婚的黃姓美睫美甲師和人夫搞婚外情，遭人妻提告求償，黃女竟硬抝遭性侵害、罹患「斯德哥爾摩症候群」才對人夫心生同情而交往，高等法院認定說詞不實，判黃女應賠償60萬元確定。（記者楊國文攝）

2022/09/30 19:03

〔記者楊國文／台北報導〕新北市經營美睫美甲工作室的黃姓已婚女子，被控在親子社團認識已有家室的蔣姓男子，發生2年多的婚外情，被蔣妻陳女怒告求償120萬元，但黃女辯稱，因為蔣對她百般糾纏，甚至對她性侵害，因罹患「斯德哥爾摩症候群」而和蔣男交往，未侵害其配偶權，高等法院認定黃女說詞不實，判她應賠償精神慰撫金60萬元確定。

陳女提告主張，黃姓女子是美睫美甲師，和李男結婚10多年，且明知丈夫蔣男和她育有2名子女，竟和蔣從2018年5月至2020年10月間發生婚外情，時常到汽車旅館開房間、出雙入對、在車上嘴對嘴親吻及傾訴情意的電郵等資料，甚至蔣和黃女視訊時，還裸露下體自慰射精，黃女侵害其配偶法益，情節重大，因此對她求償120萬元。

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黃女辯稱，和蔣男在親子社團認識，當時不知道他的已婚身份，因為蔣百般糾纏，甚至對伊性侵害，且持照片要脅她，她因為罹患「斯德哥爾摩症候群」而對蔣心生同情，並未侵害陳女配偶法益。

高等法院審理認定，依據黃女和蔣的對話紀錄，黃女數度表示「你是有家室的人」等話，可以認定黃女早已知悉蔣的已婚身份。

另外，高院檢視陳女提出蔣和黃女的親吻、在汽車旅館共處的照片、及蔣和黃女視訊時裸露下體的畫面截圖等證據，及黃女曾因介入陳女家庭而表示「我真的很對不起妳」、「抱歉」等話，認定黃女已侵害陳女的配偶權，造成陳女精神上莫大痛苦，還因此罹患重度憂鬱症，判黃女應賠償精神慰撫金60萬元，全案確定。

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