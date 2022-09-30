借錢淪「車手」？警破獲2處「洗錢水房」 1年匯款6億台幣到中國

警方查扣581萬餘元現金贓款等證物，拘捕23人到案，其中4人羈押。（記者張瑞楨翻攝；本報合成）

2022/09/30 17:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕30多歲林姓男子，去年7月到郵局領錢，郵局人員發現有異，通報警方逮捕「車手」，林男大呼冤枉，他說貸款公司要他幫忙領錢，不知自己淪為詐欺車手，刑事警察局電信偵查大隊第二隊從林男這條線索，去年查獲詐欺集團13人與一處「水房」，上週又在桃園查獲第二處「水房」，兩處洗錢水房這1年來，共轉匯6億7000多萬元台幣到中國，現場查扣581萬餘元現金，拘捕23人到案，其中4人羈押，全案依違反銀行法、詐欺等罪嫌偵辦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊調查，林男去年7月想要貸款，透過網路「一頁式」廣告找貸款公司，假貸款公司誆稱，林男的帳戶要有大筆資金進出，才能取信銀行核准貸款，假貸款公司先把錢匯入林男帳戶，再由林男領出來，面交給貸款公司的「專員」，林男信以為真，把郵局帳戶告知貸款公司，隨後有數十萬元匯入帳戶，他到郵局領錢時，郵局報警以「詐欺車手」罪嫌逮捕林男。

請繼續往下閱讀...

林男大呼冤枉，他向警方吐露上述過程，他是不慎淪為「詐欺車手」的被害人，刑事警察局電信偵查大隊第二隊發現約40人受騙，再從林男提供的線索，先查緝詐欺集團在台灣的「控盤」李姓首腦等13人到案。去年10月於台北地區查獲施姓男子等3人經營的「洗錢水房」，上週又在桃園地區查獲葉姓男子等7人的「洗錢水房」，共計查扣現金581萬餘元，初步估算，2處洗錢水房轉匯到中國的不法金流，約台幣6億7000萬元。

這兩處水房金流之高，令警方很驚訝，這兩處水房不是只有接詐欺集團的案子，也接線上賭博、台商轉匯的案子，以詐欺為例，水房取得林男等40人的帳戶通報給詐欺集團，騙徒誘騙被害人把錢匯款到林男等人的帳戶，再由林男等人把錢領出來，交給水房派遣的「專員」，「專員」拿到錢之後，再透過其他帳戶或管道，轉匯到中國。

警方將李男、施男與葉男與共犯共計23人，依詐欺罪、違反銀行法等罪名法辦，法院裁定李男等4人羈押，其餘交保候傳。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣581萬餘元現金贓款等證物。（記者張瑞楨翻攝）

警方破門壓制洗錢水房的嫌犯。（記者張瑞楨翻攝）

警方拘捕23人到案，其中4人羈押。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法