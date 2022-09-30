移民署男主管被控吻胸性騷 女下屬做這些事讓他無罪確定

移民署男主管被女下屬指控性騷擾，獲判無罪確定。示意圖，非新聞中人物。（資料照，本報合成）

2022/09/30 12:40

〔記者溫于德／台北報導〕移民署某單位男主管被控7年前與一名剛到任不久的女下屬赴西門町的網咖開包廂看電影時，趁機摸胸部還拉開衣服親吻乳頭，但一、二審都認為女子當下未明確表示拒絕，還自稱胸部「是做的，比較硬，請海涵」，因此諭知男主管無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。

女子主張，2015年剛分發到單位受訓，經同事介紹相識男主管，多次外出約會，同年6月13日中午，兩人相約到西門町吃飯後，前往網咖開包廂看電影，男主管卻趁獨處時對她毛手毛腳，先摸她胸部，再拉開她的衣服親吻胸部和乳頭，她原本不想把事情鬧大，數月後覺得不應姑息，決定提告強制猥褻。

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台北地檢署偵查期間，男主管承認摸胸，但解釋兩人當時在交往，否認違反意願。北檢原本不起訴，經再議發回續查後，依性騷擾罪嫌起訴男主管。

台北地院審理時，男主管解釋，當天2人都非常HIGH，在包廂中先接吻，吻之前有先詢問女子意願，她有點頭，親吻一段時間後開始摸她胸部、再吻胸和乳頭，她還說「我胸部是做的、人工的，比較硬，觸感不好，請多包涵」，完全沒拒絕之意，且包廂是半公開的空間，她若不願意可立即呼救。

女子則說她當時嚇傻，整個人愣住，害怕到無法呼救，男主管一直重複摸她，她覺得很難熬，且她當時剛考上公務員，怕得罪男主管會影響她的訓練成績和未來工作，才不敢反抗。

一審北院指，電影時間長達1個多小時，包廂也非密閉空間，但女子皆未明確表達拒絕，也未求助、離開，還和男主管討論隆乳並請對方包涵，不合常情，且男主管未以權勢壓迫，也在女子說不要之後，立刻停手。

北院也指，女子案發後封鎖男主管的LINE，還曾在受訓同學的LINE群組中說男主管「先透過那個約僱的認識我，叫我不要告訴任何人」、「故意不告訴我這個豬哥離過婚又有小孩，騙我說他沒結過婚」，因而認定女子可能因為覺得被欺騙感情，才會時隔數月轉變態度提告，故未認定男主管性騷擾，諭知無罪。

二審高等法院也指出，案發地點是半開放空間，且依女子當下言行，並不符合被性騷擾後的反應，仍諭知男主管無罪。最高法院駁回檢方上訴確定。

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