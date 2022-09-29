新北已婚偵查佐出軌 小三送菊花恐嚇元配判賠60萬

陳姓女子因多次打電話到新北市某警察機關而結識已婚的王姓偵查佐，怎料2人竟私下偷情，陳女甚至請計程車司機載送黃色菊花1束至王男妻子經營的茶行，並傳訊恐嚇：「不要讓我真的出面！會死人的！」（法新社）

2022/09/29 16:18

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子因多次打電話到新北市某警察機關，而結識已婚的王姓偵查佐，怎料，2人竟私下偷情上摩鐵「啪啪啪」，鬧翻後，陳女竟然請計程車司機載送1束菊花至王男妻子經營的茶行，並傳訊恐嚇：「不要讓我真的出面！會死人的！」王妻獲知後提訴求償，新北地院審理後判決陳女賠償60萬元。

王妻在審理時指控陳女與王男多次上摩鐵約會發生性行為，並求償120萬元；陳女雖坦言曾與王男短暫交往，但不知王男已婚，至於所謂的恐嚇部分，是因雙方感情多所爭執，且訊息為雙向，並非她單方面所為，更何況王妻在收受訊息及收到菊花後，仍持續回傳簡訊挑釁，並未受到影響。

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但審理時，王男出庭指證，因陳女不斷打電話到他上班的單位找他的同事，雙方才會認識，且陳女明知他已婚，仍主動邀約上摩鐵「各取所需」，2人確實有交往並發生性行為。

法官並調查，陳女曾傳訊給王妻：「他（指王男）說他早對你沒感情，也想離婚，但因為3個孩子，不得不跟你撐下去」，王男亦曾傳訊給陳女說：「我回去接小孩了喔」等語，可見陳女早知對方已婚。

法官調查，陳女還曾請計程車司機載送1束黃色菊花至王妻經營的茶行，並傳訊恐嚇：「我不會這麼簡單放過他（指王男」、「有槍枝的全部掏出來！今天就是我跟王○○（王男）的事！誰插手自己認倒楣！你要跟他共存亡，隨你！」、「今天只是菊花而已，下次我扛罐頭的齁！」

法官審理認為，陳女明知王男已婚仍偷情交往並發生性行為，還恐嚇王妻，判決賠償60萬元，可上訴。

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