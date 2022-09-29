新北已婚偵查佐出軌 小三送菊花恐嚇元配判賠60萬
2022/09/29 16:18
〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子因多次打電話到新北市某警察機關，而結識已婚的王姓偵查佐，怎料，2人竟私下偷情上摩鐵「啪啪啪」，鬧翻後，陳女竟然請計程車司機載送1束菊花至王男妻子經營的茶行，並傳訊恐嚇：「不要讓我真的出面！會死人的！」王妻獲知後提訴求償，新北地院審理後判決陳女賠償60萬元。
王妻在審理時指控陳女與王男多次上摩鐵約會發生性行為，並求償120萬元；陳女雖坦言曾與王男短暫交往，但不知王男已婚，至於所謂的恐嚇部分，是因雙方感情多所爭執，且訊息為雙向，並非她單方面所為，更何況王妻在收受訊息及收到菊花後，仍持續回傳簡訊挑釁，並未受到影響。
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但審理時，王男出庭指證，因陳女不斷打電話到他上班的單位找他的同事，雙方才會認識，且陳女明知他已婚，仍主動邀約上摩鐵「各取所需」，2人確實有交往並發生性行為。
法官並調查，陳女曾傳訊給王妻：「他（指王男）說他早對你沒感情，也想離婚，但因為3個孩子，不得不跟你撐下去」，王男亦曾傳訊給陳女說：「我回去接小孩了喔」等語，可見陳女早知對方已婚。
法官調查，陳女還曾請計程車司機載送1束黃色菊花至王妻經營的茶行，並傳訊恐嚇：「我不會這麼簡單放過他（指王男」、「有槍枝的全部掏出來！今天就是我跟王○○（王男）的事！誰插手自己認倒楣！你要跟他共存亡，隨你！」、「今天只是菊花而已，下次我扛罐頭的齁！」
法官審理認為，陳女明知王男已婚仍偷情交往並發生性行為，還恐嚇王妻，判決賠償60萬元，可上訴。