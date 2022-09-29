房務主任討百萬加班費踢鐵板 法官：飯店適用「4週變形工時」

法官認為旅宿業適用勞基法「四週變形工時」，因此工作休息時間不算待命時間，判飯店要補提撥13萬7千餘元勞退金至個人專戶及3萬餘元的資遣費。（資料照）

2022/09/29 13:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕任職高雄某飯店的劉姓房務櫃檯主任，離職後認為自己「做一休一」，上班期間24小時都在工作，向雇主提告求償118萬餘元的加班費，但法官認為旅宿業適用勞基法「四週變形工時」，因此工作休息時間不算待命時間，不同意他的請求，只判飯店要補提撥13萬7千餘元勞退金至個人專戶及3萬餘元的資遣費。

判決指出，劉姓男子從2013年5月起在飯店擔任房務櫃檯主任，月薪26K，上班時間為早上9點至隔日上午9點，做一休一；2020年3月至6月，全台旅宿業受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，生意大不如前，劉男被飯店主管通知只要上半個月的班，但薪水減半。

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去年3月，劉男離職後，認為公司沒有給他資遣費、工資短少，加上7年多來飯店少算118萬餘元的加班費給他，提告向飯店求償144萬餘元，並要求飯店應補提撥14萬4千餘元的勞退金至個人專戶。

高雄地院審理時，飯店業者辯稱劉男的工作時間為9點至10點半（1.5小時）、2點半到5點半（3小時）、6點半到11點（4.5小時）、次日7點到9點（2小時），合計工時為11小時，做一休一，四週上班14天共154小時，較四週正常工時160小時短少6小時，劉男並沒有超時加班的情形。

且受武漢肺炎影響，飯店營運困難，為避免遣散員工，飯店和員工協商後，同意減班減薪，也沒有少算工資；至於勞保部分，是劉男任職之初，因個人因素自願拒絕公司加保，公司才沒有幫他投保，沒有虧待或少算薪水。

法官認為旅宿業適用勞基法「四週變形工時」，依德國學說及我國實務見解，工作時間可區分為「實際從事工作的時間」、「備勤時間」、「待命時間」、「候傳時間」及「休息時間」五類，前三類可歸類為工作時間，後兩類則不算。

法官根據飯店其他同仁的證詞發現，在飯店規定的工作時間（11小時）外，飯店並未限制房務主任夜間須留在宿舍待命，就算劉男留在宿舍休息時可能會遇到夜間櫃台通知處理緊急狀況，但也只有少數例外情形，劉男仍保有行動自主性及時間支配的自由，因此不能算是前三類工時，不同意他向飯店請求加班費。

至於劉男指控未報勞保及資遣費的部分，法官精算後同意他部分請求，判飯店要補提撥13萬7千餘元勞退金至個人專戶及3萬餘元的資遣費，可上訴。

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