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    21歲台女海外工作被騙去KK園區 已失聯1個月半

    高女上車後被載往機場。（記者王冠仁翻攝）

    高女上車後被載往機場。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/29 12:04

    〔記者王冠仁／台北報導〕21歲高姓女子透過臉書廣告，被48歲王姓男子、41歲詹姓女子、46歲蔡姓男子安排出國工作；高女在7月中旬前往泰國，8月中被帶去緬甸KK園區工作後隨即失聯。高女家屬隨即報警，警方循線鎖定王等3嫌，但他們早已因為涉及其他人口販運案件落網入監，警方除了再追究他們妨害自由等罪嫌，也通報外交單位協尋高女下落。

    警方調查，高女年紀輕輕、涉世未深，她今年7月初在臉書上看到徵才廣告，對於廣告內容提及的工作與薪水躍躍欲試。她透過徵才廣告內容，循線與王等人取得連繫，王嫌等人在7月20日安排她搭機前往泰國。

    據了解，高女到泰國後，都還會用通訊軟體與家人保持聯繫，但8月15日時，她告訴家人因為換工作要前往緬甸，不久後還說她發現自己人在KK園區，更提到有許多同行夥伴被扣錢、限制行動，隨即就失去聯繫。高女家人等了2天依然等不到高女聯繫，於是報警求援。

    轄區士林分局接獲報案展開追查，警方根據徵才廣告、監視器畫面等線索，循線鎖定王等3嫌。不過，警方事後發現王等3嫌已經因為涉及其他人口販運案件被逮且入監服刑，王等人看準年輕人經驗不足、急於改善經濟，因此以話術騙他們出國打工，並派遣專人先行安排食、宿集中看管，再代為申辦護照，直接載往機場出境，由當地不法分子接應看管。

    警方說，王等人確實有安排高女出國，當時還派人到桃園市大園區開車將她載往機場。警方目前正在進一步追查幕後的不法集團。

    士林分局今天公布王等人的犯罪手法，也再次呼籲民眾透過網路求職時，務必提高警覺，對於高薪且不合常理的海外徵才廣告，更要審慎評估，以免落入陷阱淪為詐騙共犯，民眾或親友遇有類似狀況發生，請立即就近向警察機關報案或向我國駐外使領館請求協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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