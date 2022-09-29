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    盧秀燕也受害！遭盜用照片設LINE 中市警局與警政署聯合偵辦

    盧秀燕頭像遭盜用開LINE帳號，盧秀燕今天回應，已經報警追查中。（資料照）

    盧秀燕頭像遭盜用開LINE帳號，盧秀燕今天回應，已經報警追查中。（資料照）

    2022/09/29 11:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市近日有21名區長的照片與名字，被盜用設置LINE帳號，再私訊邀請里長加入群組，意圖借款進行詐騙，新社區一名里長差點就被騙88萬，昨天傍晚連市長盧秀燕也「中鏢」，台中市政府已經報案，中市警局刑警大隊昨天已成立專案小組，但因「被害人」層級提高，市警局今天與警政署刑事警察局聯繫，同時由科技偵查隊、打詐中心成立專案小組偵辦。

    昨天傍晚有一名里長，收到帳戶名字為台中市長盧秀燕的LINE，並說「晚安，我已換這個私人號了，在公所有備份的」，要求里長加LINE，但里長已有所警覺，通報並刪除封鎖此帳戶。

    中市警局刑警大隊經濟組長謝志遠今天表示，中市警局已與刑事警察局聯繫，同時由科技偵查隊、打詐中心成立專案小組積極偵辦中，針對類似假冒機關首長、政府官員等案件，逐一清查溯源，並且已和LINE公司檢舉，讓假帳號停權、禁言。

    另外，中市警局刑大呼籲民眾，遇不明帳號或親友等以通訊軟體傳送訊息，要求匯款，請務必使用LINE通訊軟體視訊功能、電話和本人雙重查證，如為詐騙集團假帳號，也可以利用軟體的檢舉功能，向軟體服務公司檢舉，以免遭詐騙集團騙取財物，造成損失。

    盧秀燕被冒用照片與名字設LINE帳號，並說「晚安，我已換這個私人號了，在公所有備份的」要求里長加LINE。（市府提供）

    盧秀燕被冒用照片與名字設LINE帳號，並說「晚安，我已換這個私人號了，在公所有備份的」要求里長加LINE。（市府提供）

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