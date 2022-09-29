獨家》行政執行署高雄分署公共藝術作品爆抄襲 相似度達99％
〔記者黃佳琳／高雄報導〕法務部行政執行署高雄分署的新建廳舍，被民眾爆料新廳舍造價200萬元的公共藝術作品，涉嫌抄襲日本藝術家木野智史的作品，且相似度高達99%。
高雄分署自2001年成立後，長期租用位於高雄市新興區復興一路的大樓作為辦公廳舍，但因廳舍內部空間不足，高雄分署投入新台幣3.368億元興建自有大樓，並於2019年12月正式啟用。
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依規定，工程總預算達1千萬元以上的公共工程，應設置公共藝術，且經費不得少於工程契約直接工程成本的1%，高雄分署於2017年9月11日在文化部網站公開徵選，共有7家廠商投標，由7名委員組成專家會議決選，由台灣藝術家蔡文祥得標承作此案。
爆料民眾指出，蔡文祥的作品名稱為「公平正義．圓融和諧」，外觀以圓弧曲線的造型結構，象徵公平與正義，但此件作品卻和日本藝術家木野智史作品「颪（眼）」外形高達99%的相似，涉嫌抄襲他人。
爆料民眾表示，木野智史的原作在2000年後完成，2015年已在日本公開展示過，日前原作2018年來台展出時，更被鶯歌陶瓷博物館收藏；按照政府採購法以及該案採購契約，抄襲嚴重者要撤除外，另追回所有製作費用，並追究失職承辦人及廠商等。
對此，高雄分署坦言，若僅看2件作品外觀，相似度極高有抄襲的可能，但藝術品是否構成抄襲，還要檢視作品材質、比例及設計理念等諸多因素，分署目前已另組外聘專家進行審查。
高雄分署指出，依簽約內容來看，得標廠商應保證公共藝術為原創作品、未在國內外發表過，且是唯一版本，無侵害他人著作權等情事，目前已要求廠商提出書面說明，若專家審查確認為抄襲作品，除追究承辦人員失職外，後續將依相關法律規定及契約內容辦理求償事宜。