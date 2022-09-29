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    獨家》行政執行署高雄分署公共藝術作品爆抄襲 相似度達99％

    由台灣藝術家蔡文祥創作的法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲。（記者黃佳琳攝）

    由台灣藝術家蔡文祥創作的法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲。（記者黃佳琳攝）

    2022/09/29 10:11

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕法務部行政執行署高雄分署的新建廳舍，被民眾爆料新廳舍造價200萬元的公共藝術作品，涉嫌抄襲日本藝術家木野智史的作品，且相似度高達99%。

    高雄分署自2001年成立後，長期租用位於高雄市新興區復興一路的大樓作為辦公廳舍，但因廳舍內部空間不足，高雄分署投入新台幣3.368億元興建自有大樓，並於2019年12月正式啟用。

    依規定，工程總預算達1千萬元以上的公共工程，應設置公共藝術，且經費不得少於工程契約直接工程成本的1%，高雄分署於2017年9月11日在文化部網站公開徵選，共有7家廠商投標，由7名委員組成專家會議決選，由台灣藝術家蔡文祥得標承作此案。

    爆料民眾指出，蔡文祥的作品名稱為「公平正義．圓融和諧」，外觀以圓弧曲線的造型結構，象徵公平與正義，但此件作品卻和日本藝術家木野智史作品「颪（眼）」外形高達99%的相似，涉嫌抄襲他人。

    爆料民眾表示，木野智史的原作在2000年後完成，2015年已在日本公開展示過，日前原作2018年來台展出時，更被鶯歌陶瓷博物館收藏；按照政府採購法以及該案採購契約，抄襲嚴重者要撤除外，另追回所有製作費用，並追究失職承辦人及廠商等。

    對此，高雄分署坦言，若僅看2件作品外觀，相似度極高有抄襲的可能，但藝術品是否構成抄襲，還要檢視作品材質、比例及設計理念等諸多因素，分署目前已另組外聘專家進行審查。

    高雄分署指出，依簽約內容來看，得標廠商應保證公共藝術為原創作品、未在國內外發表過，且是唯一版本，無侵害他人著作權等情事，目前已要求廠商提出書面說明，若專家審查確認為抄襲作品，除追究承辦人員失職外，後續將依相關法律規定及契約內容辦理求償事宜。

    法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲日本藝術家，外觀相似度達99%。（記者黃佳琳攝）

    法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲日本藝術家，外觀相似度達99%。（記者黃佳琳攝）

    日本藝術家木野智史作品「颪（眼）」（資料照）

    日本藝術家木野智史作品「颪（眼）」（資料照）

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