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    與外送員小擦撞後騎走 婦人被依肇事逃逸現行犯送辦

    車禍現場，圖為陳女機車。（讀者提供）

    車禍現場，圖為陳女機車。（讀者提供）

    2022/09/29 08:42

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名柯姓女子與一名陳姓外送員發生車禍，柯女認為是小擦撞，逕自騎車離開現場，但陳女手腕扭傷，忍痛騎車追上，將柯女攔下後報警，經警方請示檢察官認定柯女構成肇事逃逸現行犯，將柯女逮捕移送法辦，柯女傻眼直呼「這樣也要送法院？」感到相當懊悔。

    高雄警方今表示，鳳山警分局忠孝所9月26日接獲陳姓女外送員（34歲）報案，稱騎機車遭柯姓女子（49歲）騎車擦撞，造成手腕扭傷，柯女卻意圖逃逸，騎車追上將柯女攔下，報警請警方到場處理。

    警方據報到場了解，原來雙方發生車禍事故後，陳女見柯女未留在現場處理，竟當著她的面騎車離去，很傻眼，顧不得手腕扭傷，忍痛催油門騎車追上，將柯女攔下後報警。

    警方請示高雄地檢署檢察官，認定柯女行為已構成肇事逃逸現行犯，警方將她逮捕移送法辦，柯女成了肇事逃逸現行犯，傻眼直呼「只是小擦撞而已，這樣也要送法院」，感到相當懊悔。

    鳳山警方提醒民眾發生車禍時，務必留在現場等待警方到場處理，並確認雙方有無受傷，最好能錄影錄音更能自保，以免遭告肇事逃逸，且依刑法規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人受傷而逃逸，可處6月以上、5年以下有期徒刑，並遭吊銷駕照，民眾不可不慎。

    柯女與外送員擦撞後騎走，被依肇事逃逸現行犯送辦。（讀者提供）

    柯女與外送員擦撞後騎走，被依肇事逃逸現行犯送辦。（讀者提供）

    柯女與外送員擦撞騎走，被依肇事逃逸現行犯送辦。（讀者提供）

    柯女與外送員擦撞騎走，被依肇事逃逸現行犯送辦。（讀者提供）

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