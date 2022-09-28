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    9/28 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、桃園

    9/28 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、桃園。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    9/28 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、桃園。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/09/28 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月28日）開獎的第111000232期今彩539頭獎共開出2注，每注可得800萬元，分別由桃園市楊梅區中山里新農街140號的豪康爺彩券行及新北市板橋區篤行路二段128號的八八八電腦彩券行開出，第111000232期雙贏彩頭獎則摃龜。

    第111000232期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、09、11、14、15、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共135注中獎，每注可得500元；肆獎共1386注中獎，每注可得100元。

    第111000226期今彩539中獎號碼為「07、14、28、31、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共6432注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9626注中獎，每注可得50元。

    第111000232期39樂合彩中獎號碼為「07、14、28、31、38」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共198注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1234注中獎，每注可得1500元。

    第111000232期3星彩中獎號碼為「980」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000232期4星彩中獎號碼為「8757」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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