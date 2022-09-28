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    要移工先吃飯 老船長下海修船卻陳屍水面

    黃船長駕駛的漁船。（民眾提供）

    黃船長駕駛的漁船。（民眾提供）

    2022/09/28 18:02

    〔記者王捷／台南報導〕台南安平區水景橋旁的漁船加油站今天傳出溺水意外，黃姓船長約在上午11點多時，要4位印尼籍船員先去吃飯，自己下海說要修理螺旋槳，但直到一小時後都沒有上船，當印尼籍移工再去查看時，黃船長已漂浮在海面上死亡；警方獲報通知翻譯協助製作筆錄，初步了解，當時移工都沒有聽到船長呼救聲，船長身上也沒有外傷，目前將往意外事件認定，確切死因要解剖後才會知道。

    60多歲的黃船長駕駛的是一艘約20頓的小漁船，他在業界多年，對船員很和善，這艘漁船平常是在近海捕撈，配置4位船員，但是今天上午出海時，黃船長覺得螺旋槳怪怪的，似乎被魚網纏上，所以暫時停在安平的碼頭，當時接近中午，他要移工先休息，自己則套上潛水衣帶著基本潛水裝備，跳進海裡打算把漁網割斷。

    不過，直到移工都吃完午餐，黃船長還沒上岸，其中一位移工查看了一下船尾，才發現黃船長已浮在海面上，移工找在碼頭工作人員報案，由於移工的國語溝通能力無法表達清楚案況，警方一開始還以為是自殺案件，後來抵達現場，透過翻譯才知道可能是一件意外，警方在聯絡黃船長的家屬後，確認他的身分，並將遺體送往殯儀館等待檢方驗屍。

    由於黃船長身上沒有外傷、船上也沒有打鬥的痕跡，印尼籍的員工也透過翻譯向警方表達，黃船長當時的確是獨自下海修船，而且大家都沒有聽到呼救聲，目前警方可能朝意外方向結案。

    船長室、船內都沒有打鬥痕跡。（民眾提供）

    船長室、船內都沒有打鬥痕跡。（民眾提供）

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