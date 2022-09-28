高雄老司機地圖「電信大樓」暗藏春色 警破淫窟查獲3女涉性交易

高雄老司機地圖「電信大樓」暗藏春色，警破一處淫窟查獲3女涉嫌性交易。（民眾提供）

2022/09/28 18:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方今天宣布瓦解一處淫窟，藏身在新興區人稱「電信大樓」的住商社區，疑似掛羊頭賣狗肉，SPA按摩會館變成「選妃」會館，警方突襲搜索查獲20歲林姓負責人，同時查獲陳姓女服務生（20歲），以及2名越南籍女服務生，涉嫌與男客進行性交易，被新興分局破獲，當場查獲保險套、潤滑液等證物，並搜獲帳冊及不法所得1萬2200元。

據了解，負責人林男以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次2600至3600元不等代價，與不特定人從事性交易，並從中獲取600元媒介費；林男否認涉及不法，推稱女服務生和男客私下的行為，他並不清楚，一名男客等待越南女子洗完澡後，準備進行全套交易，被警方衝入查獲。

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警方調查，住商大樓因隔間多、不易查緝，色情業者承租從事不法，對外宣稱純按摩，實則媒介小姐從事性交易，新興分局獲報後，立即探訪蒐證，全案偵訊後，林男依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦，3名女服務生及男客1人（楊男、28歲），依違反社會秩序維護法移送裁處，並擴大追查幕後有無應召集團操縱。

分局長古瑞麟表示，大樓內經營色情行業，不但妨害善良風俗，更影響住戶安全及居住品質，警方會強力依法執法，杜絕色情及相關犯罪，也會持續規劃臨檢及清樓等勤務，以淨化治安環境，徹底斬斷不法之人與人連結情事。

高雄老司機地圖「電信大樓」暗藏春色，破獲一處淫窟查獲3女涉嫌性交易。（民眾提供）

高雄老司機地圖「電信大樓」暗藏春色。（民眾提供）

高雄警破獲一處淫窟查獲3女涉嫌性交易。（民眾提供）

高雄老司機地圖「電信大樓」暗藏春色，警破一處淫窟查獲3女涉嫌性交易。（民眾提供）

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