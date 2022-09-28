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    首頁　>　社會

    法院外衝突對警噴辣椒水 17人險亂鬥遭強勢壓制

    警方至立體停車場制止衝突，並壓制17人全數帶回。（記者徐聖倫翻攝）

    警方至立體停車場制止衝突，並壓制17人全數帶回。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/28 15:46

    〔記者徐聖倫／新北報導〕54歲游姓男子涉槍砲案至新北地方法院開庭，豈料事後游男竟帶人在法院門口向原告43歲王姓男子叫罵，雙方險些在法院門口打起來，警方到場制止，游男不消停還對警方噴辣椒水，警方當場將雙方17人一併扭送警所。

    據了解，被告游男27日中午至新北地院開庭，庭審後游男步出法庭突然爆氣，在地院旁的立體停車場向原告王男叫囂，游男與陪同的友人共4人與王男一行13人越吵越烈國罵互飆，民眾見狀趕緊報案。

    土城警分局清水派出所所長高裕傑帶隊前往制止紛爭，到場時雙方仍沒有要停止的意思，持續互罵，游男甚至將氣撒在警方身上朝所長噴辣椒水，員警們見狀立刻展開強勢作為，將雙方17人壓制並逮捕，還在王男同行的19歲友人周姓男子身上搜出摺疊刀。

    據悉，游男去年7月與在土城中央路經營建材行的王男因停車問題發生糾紛，雙方為此打了一架，游男打完後越想越火，從車上拿出一把改造手槍準備朝王男開槍，游男遭一眾建材行員工壓制並報警，游男被警方逮捕，扣下手槍及子彈27發並依法送辦。

    案件進入司法程序後，游男在這段期間與王男仍有多次口角，直到昨日雙方庭審後衝突險些引爆，警方還被噴辣椒水，游男訊後被依妨害公務、傷害等罪嫌送辦，持刀的周男則依恐嚇公眾罪送辦，包含王男的其餘15人則依違反社會秩序維護法裁罰。

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