南投破獲越南移工非法打工案 逮捕5男4女、1雇主

移民署南投縣專勤隊識破越南失聯移工冒用他人身分證情形。（圖由移民署南投縣專勤隊提供）

2022/09/28 09:22

〔記者謝介裕／南投報導〕移民署中區事務大隊南投縣專勤隊今發布查獲一起失聯移工非法打工案，一口氣逮捕5男4女合計9名越南國籍失聯移工，並摃上開花揪出1名台灣雇主非法雇用移工，訊後，將雇主函送南投縣政府裁罰，其餘9名移工則收容在南投收容所靜待遣返。

南投縣埔里鎮牛眠路一處民宅，近來頻傳外籍移工聚集喧嘩，經常到了三更半夜還是吵吵鬧鬧，擾人清夢，引發附近居民怨聲載道，南投縣專勤隊接獲通報，並經過多日來回勘查、蒐證後，遂在該處埋伏守候，眼見多名外國人正嘻笑吵鬧進屋之際，立即上前盤查，其中1人還迅速拿出身分證大喊「我是外配！這裡的人都是合法的！」。

請繼續往下閱讀...

面對該名女子的大呼小叫，專勤隊幹員沉著應對，雖然也識破身分證上照片和試圖以大聲說話虛張勢的女子並非同一人，但仍不動聲色，反而還面露微笑關心女子來台生活等各種情形，隨後再出示科技設備比對出其假證件的結果，令該女子當場啞口無言，同時逐一確認在場5男4女都是失聯移工，無人是合法外配。

除此，在偵訊期間，也有人供稱，透過仿冒的身分證不但可規避被查緝，還可找同鄉人一起從事打掃、耕種、裝潢等各種勞力工作，也因此讓專勤隊循線將1名涉及非法雇用失聯移工的台灣雇主，也一併逮捕到案，訊後，依法究辦。

南投縣專勤隊指出，依據戶籍法相關規定，將國民身分證交付他人，供冒名使用，或冒用身分而使用他人交付或遺失之國民身分證，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金；若偽造或變造國民身分證，更可能面臨5年以下有期徒、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。

而專勤隊也會持續加強查處外籍移工逾期居留、非法打工等情事，並提醒國人勿貪圖便宜而雇用身分不明的外籍人士工作，一旦違規事證確鑿，將可依就業服務法相關規定，處新臺幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰，值得正視。

移民署南投縣專勤隊在埔里地區查獲越南失聯移工非法居留及工作情形。（圖由移民署南投縣專勤隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法