父離家母要生第4胎 3幼女獨留家中警協助安置

一名幼女瑟縮在屋內黑暗角落。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/27 16:44

〔記者王冠仁／台北報導〕27歲何姓男子跟24歲邱姓女子結婚後，育有3名2歲、4歲、5歲幼女，何因工作不穩定、日前離家後未歸，邱身懷第4胎到醫院待產，她擔心3幼女在家無人照顧恐發生意外，於是向警方求助。警方火速趕到其萬華區住處，發現3女衣不蔽體、身體髒汙，緊急將她們帶回派出所安置，再通報社工進行安置。

萬華分局今天公布員警救助3名幼女的過程，也呼籲民眾若有類似情況，一定要及時向外求援，避免意外發生。

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據了解，何經濟狀況不佳、工作不穩，某次聲稱要外出工作後就離家未歸。邱獨自一人在家照料3名幼女，但因懷有第4胎且即將臨盆，她前往醫院待產時擔心3名幼女無人照顧，於是向警方求助。

萬華分局龍山所警員高雅玲、郭均棠及警專實習生廖宛宜獲報後，火速趕往其萬華區住處，員警一進入住家，發現邱女住處相當狹小、凌亂，3名幼女衣不蔽體，且身體有多處髒汙，明顯疏於照顧。當時還有一名幼女瑟縮在黑暗角落，令員警感到相當鼻酸。

員警當下立即將她們帶回派出所照顧，不僅幫忙清潔幼女身上髒汙，也提供熱食讓她們飽餐一頓，同時也通報家防中心社工進行保護安置。

警方說，邱為社會局家庭支持服務方案對象，萬華分局家防官及員警於該少婦生產前即與社會局密切合作，持續關注該案、積極查訪、時刻掌握動態，才能在第一時間無縫接軌協助家庭及時照護，發揮社會支持功能。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

警方將3名幼女帶回派出所照料。（記者王冠仁翻攝）

邱女住處內相當狹小凌亂。（記者王冠仁翻攝）

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