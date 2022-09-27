欠稅2.4萬男服刑中 名下「阿魯1000」大重機將拍賣

下月4日將拍賣的鈴木GSX-R1000R大型重機。（台中分署提供）

2022/09/27 16:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子因欠稅2.4萬元被移送強制執行，但許因案已入監服務，經相關政府機構人員鍥而不捨搜尋後，在許男住處發現其名下一輛新車要價約86萬，被車友稱為「阿魯1000」的鈴木大重機，行政執行署台中分署表示，將在下個月4日拍賣該輛大型重機，提醒有興趣的民眾，可到場喊價，有喊有機會。

台中分署表示，下個月4日將執行10月的「123聯合拍賣日」，在遵守防疫規定下，有秩序的進行拍賣，動產部分在早上10點進行拍賣，其中一台2017年10月出廠的鈴木GSX-R1000R大型重機，保養維護情形良好，值得想買重機的人到場喊價。

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至於該輛重機的所有人是許姓男子，因積欠牌照稅、燃料使用稅等稅款計2.4萬元未繳納，經台中市地方稅務局移送分署強制執行，分署執行人員會同地稅局人員，前往許住所強制執行，但未遇義務人，經執行人員鍥而不捨搜尋後，在房屋後方角落發現用車罩罩住的重機，經查封後拖吊至分署保管。

台中分署說，經在場人義務人姊夫表示，許目前因案在監服刑，無法出面處理，該台重機又有向貸款公司申請貸款82萬8000元，利息按年息20%計算，尚有75萬6826元未償還，重機長期閒置隨著時間貶值，又有高額貸款利息累計，經查封拍賣後可協助義務人清繳欠稅，又避免重機長期久置貶值，更可終結高額貸款利息，一次創造三贏。

台中分署表示，配合法務部行政執行署，每個月第「1」個星期「2」下午「3」時（即123）舉行聯合拍賣，眾好康拍賣資訊可至行政執行署全球資訊網或台中分署全球資訊網上網查詢。

該重機又被車友稱為「阿魯1000」。（台中分署提供）

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