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    病翁不忍拖累家人躲橋下月餘 女兒淚崩：以為再也見不到你

    陳員鍥而不捨在橋下找到王翁。（警方提供）

    陳員鍥而不捨在橋下找到王翁。（警方提供）

    2022/09/27 15:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓老翁因罹患糖尿病面臨截肢，他不忍因此拖累家人暗自決定自我了結，選擇不告而別離家躲到橋下月餘自我放逐，卻讓家人更加擔心安危報案協尋，直到被警方尋獲帶回，其女兒獲報趕到警所得知原委，見父親當場情緒潰堤淚崩「以為再也見不到你」，相擁而泣，場景令人鼻酸。

    台中市第五分局北屯派出所警員陳嘉欣，得知所內在上月30日受理一件緊急協尋失蹤人口，失蹤人是住在轄內的75歲王姓老翁，由於家屬報案時告知王翁患有糖尿病史且屆高齡，前幾天突不告而別離家，除糖尿病的藥都沒帶，唯恐未按時吃藥恐有生命危險，且這段期間連戶頭內的錢都沒動過，更加擔心及安危。

    陳員為此發揮鍥而不捨精神，勤務中便不時主動前往轄內可能的宮廟及公園等遊民常去場所探尋，本22日近中午，巡邏中陳員不經意在太原2號橋墩下堤防發現多位遊民查訪，赫見其中一位竟然就是王翁，當時他正在坐在一張破舊的沙發上休息，而沙發上僅有1條髒污不堪的薄棉被，他見陳員雖無明顯情緒波動卻淚流不止。

    原來王翁罹患糖尿病面臨截肢，他考量後續除龐大的醫藥費，且長期需要同住的妻子及女兒照顧，有著強烈自尊心和責任感的他不忍成為負擔拖累家人，才暗自決定「死也要死在外面」，選擇不告而別連藥都沒帶就離家，躲到橋下靠著好心超商店員送來的過期加熱食物，有一餐沒一餐的自我放逐。

    陳員了解後展開關懷及開導，原本還不願離開的王翁才同意與陳員返回派出所休息並撤尋，其女兒獲報趕到警所得知原委，見到用心良苦的父親更是當場情緒潰堤淚崩，哽咽著說「以為再也見不到你」，父女相擁而泣，場景令人鼻酸，王妻也十分感謝警方幫忙找到丈夫，總算鬆了一口氣！

    對於同仁能積極協尋失蹤人口，第五分局長林沐弘表示嘉許，並宣導家中長者照顧時間過長需喘息服務，政府有長照10年計畫2.0等政策可多加詢問及利用。

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    王翁最後才同意與陳員返回警所撤尋。（警方提供）

    王翁最後才同意與陳員返回警所撤尋。（警方提供）

    女兒趕到警所見到父親一度淚崩。（警方提供）

    女兒趕到警所見到父親一度淚崩。（警方提供）

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