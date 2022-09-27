一中商圈難停車！警揪「停車格小偷」 網友留言鼓勵

民眾發現圖中註銷車牌車輛占用停車格，通報警方執法拖吊取締。（警方提供）

2022/09/27 12:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市「一中商圈」是知名觀光商圈景點，停車格常一位難求，卻有民眾為貪小便宜利用註銷車牌或無牌車輛長期佔用，排擠到市民或遊客的停車空間，轄區警方為此接獲民眾通報，只要發現已註銷或異常車牌車輛佔用停車格，經查證後立即通報執法單位拖吊取締，高效率執法也讓民眾在社群中貼文讚，深獲網友好評。

「一中商圈」周邊車潮人潮往來絡繹不絕，但因停車空間有限，往往是一位難求，若又遭「車牌註銷車輛」、「無牌照車輛」或「其他非法車輛」長期占用停車格，更是雪上加霜，除了有礙市容觀瞻外，更嚴重影響附近居民及遊客停車的空間。

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本月14日下午，巡邏中的轄區第二分局育才所警員王皓平，接獲熱心民眾通報在雙十路段有註銷車牌占用路邊停車格，到達後確認該車輛係違規無誤，立即通知拖吊單位迅速拖吊，讓企圖貪小便宜的民眾措手不及，事後有民眾到臉書社群「交通會客室 Traffic1999」附上照片並貼文說，「不要以為乖乖停在停車格神不知鬼不知覺沒人發現你註銷，記得到拖吊場領車哦，感謝中警分局麗士後吊車」。

網友也紛紛留言「真的很猛！連乖乖停在停車格內，也被抓包！」、「佩服大大鷹眼 ，連掛註銷牌的車都可以看出來怪怪的」、「揪出這些偷雞摸狗的垃圾就給讚」等鼓勵。

第二分局長陳家銘今天說，車輛牌照被註銷後，車主刻意將廢棄車輛停放路邊行為，違反道路交通管理處罰條例第12條第4項「汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車」開罰，可處3600元以上，1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛及扣繳其牌照。

陳家銘同時提醒民眾，車輛應妥適保管，不可利用閒置廢棄之車輛占用停車格或車位，避免受罰，若發現有註銷或異常車牌之車輛停放於路邊，請主動與當地轄區警方聯繫，或撥打110報案。

民眾發現圖中註銷車牌車輛占用停車格，通報警方執法拖吊取締。（警方提供）

台中市第二警分局育才所，稽查一中商圈附近違規車占用停車格，獲得肯定。（擷自臉書交通會客室）

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