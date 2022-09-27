無業女賣存摺遭取簿手押走求助超商店員 警15分鐘即刻救援

新北市王姓女子想賣帳戶給詐騙集團，反遭雙煞押上車，期間王女趁上廁所向統一超商店員求助，淡水警方15分鐘內救出王女，逮獲雙煞送辦。（圖由警方提供）

2022/09/27 12:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市失業的王姓女子想賣存摺給詐騙集團賺取20萬元暴利，未料她約取簿手碰面後，就遭雙煞押上車，期間藉由尿遁向統一超商店員求助，機警女店員報案求助，清楚點出逃逸方向，淡水警分局員警於15分鐘內，找到停在捷運站口嫌犯座車，救出被害女子，全案依妨害自由、詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦，持續追查詐團後續犯行。

據了解，不少產業受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情影響失業，22歲王姓女子也受失業之苦，生活陷入困頓，她在網路發現「高價收購郵局、銀行帳戶」訊息後，與對方相約淡水區水源街一段見面交易，但她出現後，隨即遭詐團兩名取簿手帶上車，女子途中藉故到統一超商上廁所，趁機向店員求救，機警女店員見女子被帶走後報警，警方到場，也清楚點出押人嫌犯路徑。

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淡水警分局獲報，發動攔截圍捕，依店員描述及指引，15分鐘內在捷運紅樹林站前，大批警力趕赴，盤問陳姓、黃姓2名取簿手，其中1嫌辯稱男女朋友吵架，但被王女否認，指證歷歷遭挾持控制，警方於車上起出王女身分證件、存摺及印章，警詢後將陳、黃2男依妨害自由、詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦，後續並持續溯源追查詐騙集團幕後首腦及其他共犯。

據了解，陳、黃2人為詐騙集團「取簿手」，當晚相約王女以20萬元收購存簿及帳戶，但卻推託要去別處取款，被害人被半推半就上車後，手機及隨身物品立即遭到沒收，才驚覺受騙上當，所幸途中機警向超商店員報案，警方即刻成功救援，否則後果不堪設想。

淡水警分局長黃南山呼籲，民眾提供帳戶供詐欺集團使用，除涉及詐欺罪淪為共犯外，生命、生體也可能遭受危害。千萬不要因貪圖小利而觸法，並主動撥打110報案或165反詐騙專線報案，共同打擊詐騙犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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